◆米大リーグ アストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦で今季３度目の投手専念で先発マウンドに上がる。アストロズの本拠地ダイキンパークのグッズストアではドジャース３連戦に合わせて特別Ｔシャツを販売。出入り口の前に大谷とアストロズ・今井達也投手の日本人２人のイラストが描かれたコラボＴシャツが展開された。価格は４０ドル（約６３００円）だった。

２人は前日の試合前練習中に、今井がブルペン投球練習に向かう大谷の元に駆け寄ってあいさつ。ガッチリと握手を交わし、しばしの談笑を楽しんでいた。

大谷は前日は「１番・指名打者」でフル出場。５打席で２四球を選んだが３打数無安打に終わり、自己ワーストとなる先発５試合、２４打席連続安打なしに。前日の結果を受けて、試合前には二刀流起用する意向だったロバーツ監督が翻意し、投手に専念させることを明言していた。

右肩疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしている今井も同じくこの日登板予定で、傘下３Ａシュガーランドでのアルバカーキ戦で２度目のリハビリ登板に臨む。