『月夜行路』東京へ帰ろうと決意した涼子（麻生久美子）の目の前に“まさか” 夫が衝撃告白
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）の第5話が、きょう6日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
大阪で、ルナの助けにより、元恋人・カズト（作間龍斗）と意外なカタチでの“再会”を果たした涼子。東京へ帰ろうと決意するが、旅立ちの直前、目の前に現れたのは東京にいるはずの夫・菊雄（田中直樹）だった。なぜ伝えていないはずの居場所を知っているのか。そこで菊雄の口から語られたのは、あまりに衝撃的な真実だった。
ついに大阪編が完結する。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
大阪で、ルナの助けにより、元恋人・カズト（作間龍斗）と意外なカタチでの“再会”を果たした涼子。東京へ帰ろうと決意するが、旅立ちの直前、目の前に現れたのは東京にいるはずの夫・菊雄（田中直樹）だった。なぜ伝えていないはずの居場所を知っているのか。そこで菊雄の口から語られたのは、あまりに衝撃的な真実だった。
ついに大阪編が完結する。