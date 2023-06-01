M!LK、最新曲「アイドルパワー」自身初のデジタルシングル1位【オリコンランキング】
M!LKの新曲「アイドルパワー」が、5月6日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で自身初のデジタルシングル1位を獲得した。初週DL数は1.4万DL（14,239DL）。
【動画】M!LK、最新曲「アイドルパワー」
M!LKは、同日付「週間ストリーミングランキング」で「爆裂愛してる」も1位を獲得しており、自身初のデジタル2冠を記録している。
本作は“2026年、日本を元気に！”というテーマのもと制作された、聴く人の背中をそっと押す応援ソング。
2位には、Number_iの「3XL」が週間DL数1.1万DL（10,779DL）でランクイン。本作を収録した『3XL［EP］』が4月27日に配信開始されており、2026年2月9日付以来13週ぶりのTOP3入り。累積DL数は11.2万DL（112,215DL）まで伸ばした。
3位は2週連続でKis-My-Ft2の新曲「夜の向こうへ」がランクイン。週間DL数は0.7万DL（6,937DL）で、累積DLは1.2万DL（12,021DL）となった。メンバーの千賀健永が出演するドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（テレビ東京系）のエンディングテーマ。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】M!LK、最新曲「アイドルパワー」
M!LKは、同日付「週間ストリーミングランキング」で「爆裂愛してる」も1位を獲得しており、自身初のデジタル2冠を記録している。
本作は“2026年、日本を元気に！”というテーマのもと制作された、聴く人の背中をそっと押す応援ソング。
3位は2週連続でKis-My-Ft2の新曲「夜の向こうへ」がランクイン。週間DL数は0.7万DL（6,937DL）で、累積DLは1.2万DL（12,021DL）となった。メンバーの千賀健永が出演するドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（テレビ東京系）のエンディングテーマ。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞