物価高と原料高が続く中、小売株の見方が改めて問われている。原材料や物流、エネルギーコストの上昇は、小売各社に値上げか数量維持かの判断を迫るためだ。

【こちらも】原油高は自動車株に逆風か 決算でみるトヨタ・ホンダ株価の分かれ目

ロイターは、世界の消費関連企業が油価上昇を受け、価格転嫁と需要維持の両立というストレステストに直面していると報じている。

日本株でも、イオンとセブン&アイの株価の分かれ目が意識されそうだ。値上げ局面で客数と利益率をどこまで守れるかが焦点になる。過去1年の株価推移を見ても、イオンとセブン&アイの評価は一様ではない。

もっとも、セブン&アイには北米事業の上場延期や構造改革など物価高対応以外の個別要因も重なっており、株価差を単純に値上げ対応だけで説明することはできない。加えて、両社は株主優待を持つことから、業績面だけでなく優待を含めた個人投資家の見方も株価の下支え要因になりやすい。

■イオンとセブン＆アイの株価の見方

イオンは、生活防衛需要を取り込みやすい小売株として見られやすい。2026年2月期決算では、高粗利のTOPVALU商品の伸長や、TOPVALU BEST PRICEとオリジナル商品の拡大が粗利確保に寄与したと説明した。

加えて、利便性や簡便性の高い商品の強化、テナント構成の見直しも利益改善を支えた。つまり、イオン株価を見るうえでは、値上げ局面でもPBと売場改革で客数をつなぎ止められるかが重要な論点になる。

これに対し、セブン&アイは、コンビニの利便性と食品差別化で対抗する構図だ。IR Day資料では、食品の独自性を高める投資、PB拡大、コスト管理、顧客接点強化を成長戦略として打ち出している。

国内コンビニは日常消費に強い一方、値上げが客数にどう響くかは見極めが必要になる。セブン&アイ株価を見るうえでは、既存店売上や客単価だけでなく、PBと食品の差別化が利益率の維持につながるかが焦点になりそうだ。

■客数維持と利益率確保がポイント

投資家目線では、次の決算や月次で3つの点を確認したい。

1つは、値上げ後も客数が落ちていないか。2つ目は、PB比率や食品強化が粗利率の改善につながっているか。3つ目は、コスト上昇を吸収しながら営業利益率を守れているかである。

イオン株価、セブン&アイ株価の差は、物価高局面でも生活防衛需要を取り込めるか、あるいは利便性と差別化で単価を維持できるかに表れやすい。加えて、両社とも株主優待を持つことから、配当や優待を含めた総合的な還元姿勢も個人投資家の判断材料になりやすい。

値上げ局面では、客数維持と利益率確保を両立できるかが、小売株の評価を左右しそうだ。