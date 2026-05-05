ゴールデンウイークも終盤！5月5日のきょうは、「こどもの日」。



こちらは富士市の「富士山こどもの国」。多くの人が訪れていましたが、その理由は…？



（記者）

「子どもの日のきょう、富士山こどもの国では中学生以下の入園料が無料ということで多くの人で行列ができています。」



こどもの日ということで、きょうは中学生以下が入園無料！見どころは晴天の中を泳ぐ、223匹のこいのぼり！





富士山こどもの国では、毎年ゴールデンウイークに、寄付されたこいのぼりを「富士山」の語呂に合わせて223匹掲げています。きょうは晴天にも恵まれ、子どもたちは気持ちよさそうに泳ぐこいのぼりを見てはしゃいでいました。（親子）「こいのぼりを見に来ました」（子ども）Q.こいのぼりみてどうですか？「かっこいい」Q.どんなところがかっこいい？「泳いでるところ」(親子)「こどもの日なので、こいのぼりが好きなので、来るだけで楽しいと思って。すごいたくさんでね、気持ちよさそうだね。こいのぼりみたいに、のびのびと自由に育ってほしいです。」また、ゴールデンウイーク特別イベントとして、大道芸が披露され、子どもたちはパフォーマンスにくぎ付けになっていました。ゴールデンウイークの特別イベントはあす6日まで行われ、こいのぼりは5月中旬ごろまで見られるということです。静岡市駿河区のグランシップでも…！（記者）「きょうはこどもの日！静岡市でも親子で楽しめるイベントが行われています。」遊びを通して子どもの想像力を伸ばす体験型のイベント「グランシップこどものくに」。会場では帯状の紙が配られ子どもたちが自由に工作を楽しんでいました。（子ども）「完成～！」（親）「できたよって」自分たちで切ったり、絵をかいたりした紙は、風で飛ばして遊びます！（子どもたち）「3・2・1、0 わあ～！」「結構楽しかったです。一気にあふれて！」「一気にこんなに出てくると思わ なかったからすごかった。」ほかにも一面黒い壁の部屋に白いテープを貼って創作するコーナーがあり、親子で協力しながら楽しんでいました。また、広場では、キッチンカーで食事を楽しむ人たちも。ゴールデンウイークもあと少しですが、どう過ごしたか聞いてみると…。（親子連れ）「おととい土肥金山へ行った。ちょっといろいろ物価高なので、近場で。」ここでも物価高の影響が見え隠れしていました。続いては下田市の「下田海中水族館」。ゴールデンウイーク期間中は開館時間を30分早めていますが、こちらも家族連れで朝から混雑していました。そのお目当ては、大人気のイルカのショー！イルカたちの見事なショーに盛り上がりをみせていました！（大阪から来た親子）Q.どうでした、ことしのゴールデンウイークは？（子ども）「楽しかった。」（母）「何が一番楽しかった？」（子ども）「いま」（母） 「イルカちゃん、かわいかったね。」また水槽に現れたのは、なんとあの黒船のペリー提督に扮したダイバー！魚たちにエサをあげていました。（山梨から）「楽しかったね。お子様用で、サービスです。」Q.こどもの日のサービス？「そうです」（横浜から）「体験などで楽しんでもらおうと思っています。」Q.GWはいつまで？「水曜まで。」水族館の担当者によりますと、ことしのゴールデンウイーク期間中の来園者数は、前半が飛び石連休だったこともあり、全体では去年より少なくなる見込みだということです。浜松市浜名区でうなぎパイの春華堂が運営するスイーツコミュニティ「nicoe」も大にぎわい！施設の中は、和菓子や洋菓子を買い求める客や、遊べる空間も広がっていて、子どもたちは大はしゃぎ！きょうの「こどもの日」に欠かせない和菓子といえばやっぱり「かしわ餅」！かしわ餅は、子どもの健やかな成長を願う「端午の節句」の縁起物。およそ350個用意されましたが、昼前には完売となりました！（親子）Q.おいしいですか？「うん。」「（GWは）のんびり過ごしているね。近場だね、近いとこね。」外の広場に出てみると、こいのぼりが舞う下で、遊具で遊ぶ子どもたちの姿が。外でスイーツを楽しんでいた家族は。（袋井から来た親子）「おいしい」Q.何食べているの？「どら焼き。」「こいのぼりがすごくきれいなので、こどもの日で遊びに来ました。みんな楽しかったGW？」「楽しかった！」気持ちの良い天気にアイスを食べる人たちも多くみられました。ゴールデンウイーク終盤のきょうは、新幹線は上りでUターンラッシュのピークに。（記者）「午後1時のJR静岡駅です。構内には大きな荷物を持った人も見られ、大勢の人が乗り降りしています。」午後３時現在の静岡駅での自由席の乗車率は上りのひかりで140%、こだまで110%となっています。静岡で過ごしたゴールデンウイークの思い出は？（東京へ帰る２人）「1日の金曜日から帰省していました。」Q.おいしいもの食べた？「カレーとか」「母が料理上手なので母の料理をたっぷり食べさせてもらいました」（東京へ帰る人）「3泊4日です。清水の寿司店でVIPルームで88歳のお祝いをしてもらいました。」こちらの団体は柔道の合宿で静岡に来ていたそうで…（東京へ帰る柔道部員）「（合宿先は）静岡学園です」Q静岡学園強かった？「強かったです。おかげでいい練習ができました。」静岡での思い出を胸に帰路に着く人たち。みなさんはどんな思い出ができましたか？