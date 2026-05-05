人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。新恋人との投稿を巡る声に反応した。

ヒカルは４日、自身のインスタグラムを更新。「ラスベガス 神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます」と明かし、２ショットをアップしていた。

Ｘには「お子さんは…？もちろん預けて気分転換するのは良いと思うけど、年齢的にも数日は心配になりそうだけどね」との声が。

これを受け、ヒカルは「あなたには全く関係がないし あなたは自分の人生の心配をした方がいいかと こんなポストをしてしまうのは寝不足だと思うのでたくさん寝てください」とピシャリ。

このポストに「子供連れてってるなら連れてったよーで簡単に済む話なのに、なぜ話をずらして答えないの？」との声が寄せられると、「ちゃんと一回寝てからおいで」と返した。

ヒカルは実業家・進撃のノアと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。今年３月に新恋人の存在を明かし、お相手は「２０代」「（タレントとは）違う。ＳＮＳもやってないかな」などと説明。４月の動画でお相手はシングルマザーの「神楽（かぐら）ちゃん」であることを公表した。

４日のインスタグラム投稿には元妻・進撃のノアも「いいね！」しており、ネットで「ノアさんがいいね押してるところ、ノアさん好きです」「ノアちゃんがイイねしてる」と話題になっていた。