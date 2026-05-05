5月5日までに、国内外のポーカーの情報を発信するメディア『ポーカーマガジン〜LightTHREE〜ライトスリー』の公式Xが更新された。そこで、俳優の田中圭がポーカー世界大会に挑戦している様子が公開され、話題となっている。

公式Xでは、豪州メルボルンで開催されている『Aussie Millions Poker Championship$25,000 challenge Final Table』の様子が、続々と報告されている。そのなかで、日本円で優勝賞金7300万円の獲得を目指し、田中が奮闘している様子が登場した。

「Xによると、田中さんは持ち点1位で通過し、決勝に挑むようです。さらに、ほかの挑戦者よりも2.5倍ほどのチップ量を保持し、圧倒的な差をつけていて、ほぼ独走しているようです」（芸能ジャーナリスト）

掲載された写真には、ベージュのパーカーを着て、真剣な表情を浮かべながら戦いに挑む田中の様子が写っている。ポーカーにおいて、世界を股にかけて活躍する実力を持つ田中は、これまでも話題になっていた。

「2025年7月には、ラスベガスで開催された世界的なポーカー大会『WSOP（ワールドシリーズオブポーカー）』のイベントに参加しました。その大会では3位に入賞し、約1700万円の賞金を獲得しています。その腕前には、世間も驚愕しました。その1カ月後にはスペイン・バルセロナの大会『EPT』、2026年3月には韓国で開かれた『Triton ONE JEJU 2026』に挑戦するなど、次々と世界大会に参加しているのです」（同前）

2025年4月、女優の永野芽郁との不倫疑惑が報じられ、地上波での出演はほぼゼロとなった。そのため、ポーカーで出稼ぎしているのではないかと話題になったこともある。とはいえ騒動から1年が経ち、最近は復帰作も決定していた。

「田中さんは、2026年7月に公開予定の映画『キングダム 魂の決戦』で、呉鳳明（ごほうめい）役として出演します。一部ファンからは賛否が巻き起こりましたが、スキャンダル後の大作での復帰は、田中さんにとっても感慨深いものがあるでしょう。

しかし、売れっ子時代と比べるとまだまだ仕事のオファーは少ないのは否定できません。もともとギャンブル好きとして知られる田中さんですが、生活レベルを保つためにも、ポーカーはもはや、やめられない“収入源”なのかもしれませんね」（同前）

『キングダム』の呉鳳明は、知略の武将。“欲深さ”ゆえ知略をめぐらすポーカープレイヤーには、ぴったりの役どころか。