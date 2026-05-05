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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「ジムの店長にインタビュー」と題した動画を公開した。パーソナルジムの店長を務める31歳の男性が登場し、ベンチプレス150キロを上げる肉体美とともに、年収1000万円のリアルな生活事情や、将来「成り上がり」を目指す真っ直ぐな野望を語った。



動画の冒頭、年齢と職業を聞かれた男性は、31歳でパーソナルジムの店長をしていると自己紹介。ベンチプレスは「150キロがマックス」だと語り、100キロを上げるコツについては「自分で限界を決めずに絶対上げてやろうという気持ち」と、トレーニングへの熱い姿勢を見せた。



自身の仕事については、パーソナルジムの店長に加えて、社長の付き人をしながらオーダーメイドスーツやサウナ、飲食など多岐にわたる事業に携わっていると説明。「年収で1000万くらいは現状あるかな」と明かした。暮らしぶりの変化を問われると、「相当変わっている」としつつも、上を目指すにつれて「もっと上に行きたいっていうのがあるんで、足りない、足りないっていうのがあってちょっと矛盾してる」と、現状に満足しない率直な思いを吐露した。一方で、デッドリフトで230キロを上げた瞬間が一番嬉しかったと語るなど、トレーナーらしい一面も覗かせた。



最近一番お金を使ったエピソードとしては、池袋から新宿への引っ越しを挙げ、家賃が「10万ぐらい」跳ね上がったと明かした。現在の社長についていこうと思った理由については、「給料が一番良かった」点に加え、「この人が一番凄そうだと感じた」と、直感と実利の両面を挙げた。



将来の展望については「社長になりたい」と断言。ジム以外の分野はこれから勉強するとし、「5年以内には自分の会社作ってランボルギーニ乗りたいです。黒のアヴェンタドールが乗りたいです」と明確な目標を提示した。最後は、貯金額は「秘密」とはぐらかしつつも、座右の銘を「成り上がりです」と真っ直ぐな目で答え、飽くなき向上心と野心に満ちた姿を印象付けた。