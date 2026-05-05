現地紙がW杯絶望視も…日本代表MF鈴木唯人が不屈のメッセージ
フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が4日にインスタグラム(@yuiton.s)のストーリーズを更新し、復帰への思いを綴った。
鈴木は3日のブンデスリーガ第32節ボルフスブルク戦(△1-1)で後半途中に負傷交代。クラブは4日、鈴木が右鎖骨骨折で手術を受け、当面の間、戦線離脱することを発表した。
ドイツ『キッカー』は「恐れていた厳しい診断結果」と報道。「すでに手術を受けた日本代表6キャップの選手にとって、今シーズンの戦いはここで終わることになった。また、ワールドカップ開幕まで残り41日という状況では、大会出場も極めて難しい状況だ」と見通しを伝えた。
しかし、本人は下を向いていない。早期回復を願うクラブの投稿を引用し、「大丈夫!やるよ!!」と力強いメッセージを記した。
鈴木は3日のブンデスリーガ第32節ボルフスブルク戦(△1-1)で後半途中に負傷交代。クラブは4日、鈴木が右鎖骨骨折で手術を受け、当面の間、戦線離脱することを発表した。
ドイツ『キッカー』は「恐れていた厳しい診断結果」と報道。「すでに手術を受けた日本代表6キャップの選手にとって、今シーズンの戦いはここで終わることになった。また、ワールドカップ開幕まで残り41日という状況では、大会出場も極めて難しい状況だ」と見通しを伝えた。
しかし、本人は下を向いていない。早期回復を願うクラブの投稿を引用し、「大丈夫!やるよ!!」と力強いメッセージを記した。