人気カップルユーチューバー「なこなこカップル」のなごみ（26）とこーくん（28）が5日、インスタグラムを更新し、離婚したと明かした。双方の発表文にあった共通の言葉をめぐり、Xでは話題となっている。

2人はカップルユーチューバーとして19年から2025年まで活動。交際開始から7年目の24年10月に婚姻届を提出し結婚。そしてこの日、それぞれ、ストーリーズを更新し離婚を発表した。

2人は共に過ごした9年間を振り返った。なごみは「かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって一番の理解者です」とした。こーくんも「これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません」と同じくつづった。

Xは双方の発表文にあった「一番の理解者」の6文字に反応。「一番の理解者なら別れるはずない」「なこなこ離婚まじか…。9年間も一緒にいて、お互いを一番の理解者って言える関係でも、別々の道を選ぶことがあるんだね」「ショックすぎるわ…7年付き合って結婚したのに1年半で終わりか。なこなこずっと見てきたのに。2人ともこれからも一番の理解者でいてな。お互い幸せになってくれ」などと書き込まれていた。

▽なごみ発表全文

私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました。

これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています。

共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。

これからもこーくんは私にとって一番の理解者です。

また、これまで私たちを応援し、温かく見守ってくださった皆さん、本にありがとうございました。

これからはそれぞれの道で、前を向いて新しい挑戦を続けていきます。

今後ともこーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします。

▽こーくん発表全文

僕たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの未来のために別々の道を歩むことに決めました。

9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です。

なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。

これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません。

これまで僕たちを支えてくださった皆さん、温かい応援を本当にありがとうございました。

これからはそれぞれの場所で、新しい挑戦を続けていきます。

今後ともなごみ、そして僕をどうぞよろしくお願いいたします。