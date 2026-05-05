横山裕が母への思いを綴った楽曲「オニギシ」のアニメーションビデオ公開…「母の日に、言えなかった“ありがとう”を。」

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横山裕が母への思いを綴った楽曲「オニギシ」のアニメーションミュージックビデオが公開された。

■横山裕が母への想いを込めて作詞した珠玉の一曲がアニメーションに

忙しさの中で、つい後回しにしてしまう家族との時間。普段はなかなか言えない「ありがとう」の言葉。そんな誰にでもある感情を、そっとすくい上げるように描いたのが、今回公開された「オニギシ」アニメーションビデオだ。

本楽曲は、2006年発売のSUPER EIGHTファーストアルバム『KJ1 F・T・O』に収録され、2025年に自身初のソロアルバム『ROCK TO YOU』にてセルフカバー。昨年放送の日本テレビ系「24時間テレビ48 -愛は地球を救う-」では、チャリティーランナーを務めた横山へ向けてSUPER EIGHTのメンバーが本楽曲を歌唱し、改めて注目を集めた。

横山が、女手一つで育ててくれた母への想いを込めて自ら作詞した、大切な一曲である。

楽曲「オニギシ」の世界観をもとに、社会人として歩き出した現在と、母と過ごした幼い頃の記憶が折り重なり、何気ない日常の中で忘れかけていた想いが、母が握ってくれたおにぎりの記憶とともに、静かによみがえっていく…そんな大阪で育った一人の男の子と母親の物語が描かれていく。

イラストは、2021年に横山が主演を務めたテレビ朝日系オシドラサタデー『コタローは1人暮らし』の原作者である漫画家・津村マミによる描き下ろし。親子の関係性や日常の温かさを丁寧に描く表現力から、本作のテーマに最適な存在として起用された。

■16年ぶりに地元・大阪のソロライブでも「オニギシ」の想いが紡がれる

また本映像は、5月5日～6日に大阪城ホールで開催される、横山裕ソロコンサート『ROCK TO YOU ーLIVE EMOTIONー』にあわせて公開された。

大阪城ホールもまた、横山にとって思い入れの深い場所である。2010年に同会場でソロコンサートを行った横山は、来場していた母親の前で「オニギシ」を歌唱。そのわずか1ヶ月後に母親が急逝してしまう。

それ以来「オニギシ」を歌うことができなかったが、昨年のツアーで約15年ぶりに披露され、大きな反響を呼んだ。そうした歩みを経て、16年ぶりに大阪城ホールにソロコンサートで帰ってきた横山。横山にとっても大切な日になるであろう日にお届けする本作は、楽曲に込められた感情をより深く感じさせるものとなっている。

母の日が近づく今だからこそ、ふと誰かの顔を思い浮かべるきっかけになるかもしれない本作。何気ない日常の中にある大切な記憶を辿りながら、それぞれの“大切な人”への想いを、あらためて感じてほしいという想いがこめられた映像は必見だ。

■横山裕 コメント

■漫画家・津村マミ コメント

■【動画】横山 裕「オニギシ」 [Animation Video]

■関連リンク

「ROCK TO YOU」プロジェクト公式サイト

https://rock-to-you.jp/

SUPER EIGHT / INFINITY RECORDS OFFICIAL SITE

https://infinity-r.jp/