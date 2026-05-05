キャメロン・ディアス、53歳で第3子誕生 夫のベンジー・マッデンが名前の由来明かす
【モデルプレス＝2026/05/05】米女優のキャメロン・ディアス（53）に第3子が誕生した。夫で米パンクバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデン（47）が4日、自身のInstagramで報告した。
【写真】53歳で第3子誕生・米女優の夫の投稿
マッデンは「3人目の子供、ナウタス・マッデンの誕生を発表することができてとても幸せです」と第3子の誕生を報告。「私たちは家族との生活が大好きです 子どもたちは健康で幸せで、私たちは感謝しています」とつづった。また海賊船のカードのような画像を投稿し、名前の由来が「航海士、ナビゲーター、旅人。旅に乗り出し、未知を恐れない者」であることを明かしている。
2人は2015年1月に結婚。2020年に第1子、2024年に第2子が誕生していた。（modelpress編集部）
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◆ベンジー・マッデン、第3子誕生報告
マッデンは「3人目の子供、ナウタス・マッデンの誕生を発表することができてとても幸せです」と第3子の誕生を報告。「私たちは家族との生活が大好きです 子どもたちは健康で幸せで、私たちは感謝しています」とつづった。また海賊船のカードのような画像を投稿し、名前の由来が「航海士、ナビゲーター、旅人。旅に乗り出し、未知を恐れない者」であることを明かしている。
◆ベンジー・マッデン＆キャメロン・ディアス、2015年に結婚
2人は2015年1月に結婚。2020年に第1子、2024年に第2子が誕生していた。（modelpress編集部）
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