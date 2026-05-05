X（旧Twitter）で話題になっているのは、既視感のある姿になってしまったわんこの姿。透明のレインコートを着た堂々たる姿は記事執筆時点で173万8000回を超えて表示されており、「朝から腹抱えて笑ったｗ」「決意を固めた顔してて草」「完全再現してる」などのコメントの他、7万5000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『透明のカッパ』を買ったので、犬に着せてみた結果…『アイドルのデビュー衣装』のような光景と『表情』】

透明コートでアイドルに変身

Xアカウント「@pekotaro930」の投稿主さんは、柴犬の『茶々丸』くんと暮らしています。

雨の日のお散歩に備えて、茶々丸くんに透明のレインコートを着せてみたところ、思わぬビジュアルが誕生しました。体にぴったりフィットするクリア素材が毛並みを透かし、そのシルエットがどこか既視感を呼び起こします。

そう、まるで 嵐のデビュー曲で話題になったスケルトン衣装のような仕上がりに。本人はいたって普通のつもりでも、周囲から見ると「アイドル感」が漂う不思議な光景で、思わず二度見してしまうインパクトがあります。雨対策のはずが、予想外のエンタメ性を生み出した瞬間です。

散歩拒否と刀のこだわり

そんな茶々丸くんは、見た目だけでなく行動も個性的。雨の日は気分が乗らないのか、散歩をきっぱり拒否することもあり、その頑固さがまた可愛らしさを引き立てます。

さらにユニークなのが「刀」を持ち歩く習慣。おもちゃとはいえ、どこか誇らしげにくわえて歩く姿は、まるで小さな武士のようです。

透明コートでの変身に加え、こうした日常のチャーミングな一面も相まって、茶々丸くんの魅力は尽きません。見た目も中身も楽しませてくれる存在として、思わず目で追ってしまう愛らしさが詰まっていますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「何かを達観した表情に見える(笑)」「うちも雨の日は嵐衣装w」「すべてを察してますね」など沢山の反響がありました。

Xアカウント「@pekotaro930」には、茶々丸くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@pekotaro930」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。