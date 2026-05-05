２年連続で大怪我に見舞われた山見。（C）SOCCER DIGEST

写真拡大

　東京ヴェルディは５月４日、山見大登の負傷を発表した。

　クラブによれば、26歳のFWはトレーニング中に受傷。左膝の前十字靭帯損傷と診断された。

　東京Vのリリース後、山見は自身のインスタグラムを更新。「この度左膝前十字靭帯損傷しました。手術はまた後日行なう予定です」と切り出し、次のように心境を吐露した。
 
「10か月前、右膝前十字断裂という大怪我を経験しました。手術とリハビリを経験し復帰して４か月、もう２度としたくないと思っていた長期離脱をこんな形でしてしまい、他に何かできることはなかったのかと後悔しかありません。右膝も自分の最高のコンディションとは言えないものでしたが、徐々に馴染んできて、毎日サッカーできることがすごい楽しかったです。

　リハビリ生活をここでもう１回やるのかと思うと苦しいですが、ここで休んだ分、次のシーズンで巻き返せるようにリハビリを頑張ります」

　そして「ファン、サポーターの皆様の前でサッカーをすることができないのは悔しいですが、１日でも早く元気な姿を見せれるように頑張っていきます！これからも応援よろしくお願いします！」と締め括った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】ガッキー、有村架純、今田美桜らを抑えての１位は？ 「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」