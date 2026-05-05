「悔しいです」10か月前に大怪我→復帰も再負傷で今季終了の可能性。ヴェルディ26歳FWが心境吐露「もう２度としたくないと思っていた」
東京ヴェルディは５月４日、山見大登の負傷を発表した。
クラブによれば、26歳のFWはトレーニング中に受傷。左膝の前十字靭帯損傷と診断された。
東京Vのリリース後、山見は自身のインスタグラムを更新。「この度左膝前十字靭帯損傷しました。手術はまた後日行なう予定です」と切り出し、次のように心境を吐露した。
「10か月前、右膝前十字断裂という大怪我を経験しました。手術とリハビリを経験し復帰して４か月、もう２度としたくないと思っていた長期離脱をこんな形でしてしまい、他に何かできることはなかったのかと後悔しかありません。右膝も自分の最高のコンディションとは言えないものでしたが、徐々に馴染んできて、毎日サッカーできることがすごい楽しかったです。
リハビリ生活をここでもう１回やるのかと思うと苦しいですが、ここで休んだ分、次のシーズンで巻き返せるようにリハビリを頑張ります」
そして「ファン、サポーターの皆様の前でサッカーをすることができないのは悔しいですが、１日でも早く元気な姿を見せれるように頑張っていきます！これからも応援よろしくお願いします！」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブによれば、26歳のFWはトレーニング中に受傷。左膝の前十字靭帯損傷と診断された。
東京Vのリリース後、山見は自身のインスタグラムを更新。「この度左膝前十字靭帯損傷しました。手術はまた後日行なう予定です」と切り出し、次のように心境を吐露した。
「10か月前、右膝前十字断裂という大怪我を経験しました。手術とリハビリを経験し復帰して４か月、もう２度としたくないと思っていた長期離脱をこんな形でしてしまい、他に何かできることはなかったのかと後悔しかありません。右膝も自分の最高のコンディションとは言えないものでしたが、徐々に馴染んできて、毎日サッカーできることがすごい楽しかったです。
リハビリ生活をここでもう１回やるのかと思うと苦しいですが、ここで休んだ分、次のシーズンで巻き返せるようにリハビリを頑張ります」
そして「ファン、サポーターの皆様の前でサッカーをすることができないのは悔しいですが、１日でも早く元気な姿を見せれるように頑張っていきます！これからも応援よろしくお願いします！」と締め括った。
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