「富士山が見たい」という執念で命名？ 長野と岐阜の県境にある「富士見台」の切実すぎる由来【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

400以上！ 「富士見」と名のつく場所からは富士山が見えていた？

多くの地名は富士山に由来する

全国各地に「富士見」という地名があります。名前の通り富士山が見えていた場所が多いと考えられています。

「富士見」とつく地名は日本国内で400を超えるといわれています。地名のみならず駅の名前、公共施設、また富士見山や富士見坂など自然物につけられているケースも数多くあります。ほとんどが富士山の見える場所につけられていますが、なかには富士山が見えない地域につけられている場合もあります。そのひとつが北海道ですが、当然ながら富士山は見えません。

では、なぜそんな地名なのかというと、富士山は見えなくても「ふるさと富士」があるからです。ふるさと富士とは、山のすがた形が富士山に似ていたり、富士山信仰に由来することなどから「富士」の名がつけられた山のことで、北海道には利尻富士（利尻山）、知床富士（羅臼岳）、斜里富士（斜里岳）など、富士を冠する山が16もあります。つまり、これらの山が見える場所に「富士見」の名がつけられている場合もあるのです。

さらには、実際には見えないけれど富士山を見たいという想いを込めてつけられた地名もあります。また、江戸時代には「富士見＝不死身」として武士にとっては縁起のいい言葉だからとつけられていたという説もあります。

「富士見」の地名の由来はさまざま

パターン１「富士山が見える場所」につけられている

多くの場合は富士山が見えることにちなんでつけられている。その後、建造物によって見えなくなってしまった場所もある。

パターン２「ふるさと富士」にちなんでつけられている

北海道、青森県、長崎県など明らかに富士山が見えない場所は、各地の「ふるさと富士」が見える場所につけられていることが多い。

パターン３「富士山を見たい」願望でつけられている

長野県と岐阜県の境にある富士見台などは、地形的に昔から富士山が見えない場所だが、富士山を見たいという願望から地名に採用されたといわれている。

パターン４「富士見＝不死身」として縁起担ぎとして

「富士見＝不死身」として武士にとって縁起のいい言葉だからつけられたという説もある。

日本全国にある主な「富士見」の地名

全国に「富士見」を冠した地名は400以上あるといわれています。特に多いのは関東・東海地域で、最も多いのが東京都の72件、次いで静岡県の68件、神奈川県の45件、山梨県の25件です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。