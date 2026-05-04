この記事をまとめると ■1989年にはR32GT-Rが登場し翌1990年にはNSXが登場した ■両車とも規制値いっぱいの280馬力のエンジンを搭載しサーキットなどで鎬を削った ■どちらも今でも魅力が色褪せない日本の誇りとも呼べる名車だ

平成を代表する2大巨頭

平成元年を境に、突如はじまった国産スポーツカーの黄金時代。その黄金期の二枚看板、東西両横綱を張ったのが、日産のR32スカイラインGT-RとホンダのNSX（NA1）だ。R32GT-Rのデビューは1989年、NSXは翌1990年の登場である。

GT-RはグループAレースで勝つことを主眼に開発されたクルマであり、当時の馬力自主規制の上限である280馬力を発揮する、直列6気筒ツインターボエンジンを搭載。レース仕様では600馬力にも達するそのパワーを余さず路面に伝えるため、FRベースのトルクスプリット4WDを採用した。デビューするや否や、サーキット、ゼロヨン、最高速など、あらゆる国産スポーツカーのレコードを塗り替えていった。

片やNSXは、セナ・プロ時代を含む1987年から1991年まで、5年連続でドライバーズ・タイトルを獲得し、F1界を席巻していたホンダが満を持して登場させた本格ミッドシップスポーツカーだ。ホンダ初のオールアルミボディに、自慢の3リッターV6 VTECエンジンを搭載し、NAエンジンながら280馬力を達成。フェラーリをはじめとする欧州のスーパーカーにも、大きな影響を与えるほどのハンドリングを誇った。

セダンベースでターボエンジン＋4WDのGT-Rと、NAエンジンのミッドシップであるNSX。両者はずいぶんと血筋に違いはあるが、同時代に双璧をなした同じ280馬力のハイパフォーマンスカーとして、「どちらが速かったのか」は気になる人も多いだろう。

そこで、どちらも新車時のノーマル状態のデータから、なるべく客観的に比較してみよう。

まず、筑波サーキットのラップタイム。これは両車とも1分8秒台でほぼ互角。ゼロヨンはGT-Rが12秒台半ば、NSXが13秒台前半。これは車重が重くとも、4WDかつトルク面で有利なターボエンジンを積むGT-Rの圧勝だ。

しかし、これが最高速となるとNSXが270km/h、GT-Rが250km/hとなり、NSXが逆転する。GT-RのCd値（空気抵抗係数）は0.40と意外に悪く、Cd値0.32のNSXにはかなり差をつけられてしまった（160km/hを超えると、走行抵抗の約90％を空気抵抗が占めるためだ）。

続いてニュルブルクリンクのタイム。GT-RとNSX、この2台はともに「ニュルブルクリンクを走り込んで鍛えられたこと」をウリにしている。そのニュル詣での先陣を切ったのがR32GT-Rで、記録したタイムは8分22秒。当時の量産車最速タイムとして大きな話題になった。そしてその1年後に登場したNSXは、GT-Rのタイムを6秒も縮める8分16秒を記録している。

どちらも完成度の高さが今でも光る

ここまでのデータだけで見ると、2勝1敗1引き分けでNSXに軍配が上がる。しかし、どの記録も同一条件下で計測されたものではないため、一概に「NSXが速かった」とはいい切れない。とくにウエット路面などになると、GT-Rが圧倒的に有利になるからだ。

セダンベースの4WDであるGT-Rは、攻めれば攻めるほどアンダーステアが苦しくなるものの、そのぶんコントロールの幅が広く安定感があり、ある意味で「ごまかし」が利く。

対するNSXは、世界一のハンドリングといわれる素直な操縦性を誇っていたが、限界付近はかなり手ごわく、ドライバーに曖昧さを許してはくれない。

プロドライバーレベルなら、GT-RでもNSXでも互角の走りができるだろうが、アマチュアが乗る場合、GT-Rのほうがプロとのタイム差が出にくく、NSXでは苦戦を強いられるはずだ。

また、チューニングの伸びしろは圧倒的にGT-Rが上である。ターボエンジンということもあり、ライトチューンでも大化けするし、1000馬力級のハイチューンすら可能という意味では、NSXでは到底かなわない。

このように、「速さ」ひとつをとってもさまざまな視点があるため、勝敗や優劣をつけるのはじつに難しい。

一番特筆すべきは、どちらもデビューから四半世紀以上が経っているというのに、その魅力はまったく衰えず、乗ればやっぱり「いいな〜」と思わせてくれるし、今でも十分に速いということだ。

どんなクルマも、10年も経てばメッキが剥がれ、本来の素性が露わになる。いわば、化粧が落ちて「すっぴん」になってしまうものだ。それゆえ、根本的なディメンションやパッケージングではなく、うわべのセッティングだけで速くしたようなクルマは、経年劣化すると如実に遅くなり、つまらないクルマになってしまう。

しかしGT-RとNSXは、油脂類や冷却水をはじめ、タイヤやダンパー、ブッシュ類といった消耗品を定期的に交換していれば（当然、故障カ所は直す前提で）、30数年経った今でも気もちのいい走りができる。クルマの素性は、年数が経っても変わらない。

経年劣化しても基本的な速さやドライビングプレジャーが味わえるのは、それだけもとの設計が優れていたということだ。これは本当に素晴らしいことであり、国産車の誇りといっていい。

やはりGT-RとNSXは甲乙つけがたい特別な存在であり、永遠のライバルなのだ。

愛情をもったオーナーが所有し続け、10年後も20年後も「GT-Rが速い」「いやNSXが速い」といい続けられるのが一番の理想であり、それが出来なくなったとき、はじめてこの2台の決着がつくのではないだろうか。