猫避けマット、完全敗北　トゲトゲの隙間でくつろぐ三毛猫に「人類は無力」

猫に入ってほしくない場所に設置する「猫避けマット」。あのトゲトゲを見れば大抵の猫は避けて通るはずですが、そんな人間の思惑をあっさりと打ち砕く1枚の写真がXで話題になっています。

「人類は無力」という一言とともに投稿された写真に写っているのは、びっしりと敷き詰められた黒いトゲトゲマットの隙間に陣取り、のんびりくつろぐ三毛猫の姿。ね、猫避けとは……。

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■ 好奇心旺盛なくるみちゃん トカゲを見るためならトゲトゲもなんのその

見事な陣取りスキルを披露してくれたのは、三毛猫の女の子、くるみちゃん。飼い主さんによると、くるみちゃんは筋肉質で動きもダイナミックな「フィジカルつよつよ女子」とのこと。愛情表現の頭突きがとても力強いため、普段から「ロケット女子」や「ドリル女子」というユニークな愛称で呼ばれるほどエネルギッシュな猫ちゃんです。

今回、飼い主さんがこの場所に猫避けマットを設置したのには切実な理由がありました。実はこの場所はペットとして飼っているトカゲのケージの上であり、猫が乗って重量でケージが壊れてしまう危険を防ぐための策だったのです。

しかし、好奇心旺盛なくるみちゃんにとっては「トカゲちゃんが動き回るのを間近で眺めたい」という強い興味の方が勝ってしまったようです。

■ 当初からトゲトゲを恐れず いかなる対策も無力化

設置当初から、くるみちゃんはこのトゲトゲマットを全く怖がらなかったといいます。「鬱陶しいにゃ」と言わんばかりの顔で器用につま先立ちをして歩き回り、見事にマットとマットの隙間を見つけて、トゲのない安全地帯にすっぽりと座ってしまいました。

他にくつろげるふかふかな場所は家中にいくらでもあるはずなのに、わざわざ座り心地の悪そうな場所を選んでまでトカゲを観察しにくるその執念。飼い主さんもその姿を見て、「よっぽどトカゲちゃんに興味があるんだと思います」と笑いを隠せない様子です。

幸いなことに、くるみちゃんが器用に座っているのはケージの壊れそうな部分をちょうど避けた位置だったため、飼い主さんも「まぁいいか」と好きにさせているとのこと。猫の飽くなき好奇心としなやかな器用さの前には、いかなる対策も無力化されてしまうという、猫飼いならではのほっこりとする敗北の記録と言えそうです。

＜記事化協力＞

ひなてまリンさん（@hina20221019）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050404.html