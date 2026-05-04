「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」……。子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。文章の専門家・山口拓朗氏が著した『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊。今回は、「言語化とは何か？」「言語化できるとどんないいことがあるのか？」を小学生にもわかりやすく描いた水谷さるころさんによるマンガを本書から抜粋して、紹介します。

気持ちをうまく言えない小学生は多い

拙著『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』では、気持ちを言語化するのが苦手な小学校5年生の女の子・りおが、ネコの姿をした言語化の神・ゲンゴローに出会って、言語化の楽しさを知り、夢をかなえるまでを、水谷さるころさんのマンガで描いています。

今回ご紹介するのは、りおが「なんとなくイヤ」という感情を、どのように相手に伝えればよいのかに気づく回です。

お友達のゆうちゃんに、放課後、お菓子パーティをしようと誘われたりお。「楽しそう！」と思った瞬間に、別の男子たちからも「ドッジボールしよう」と誘われます。

心の中では、「ドッジボールはしたくない。お菓子パーティのほうがいい」と思っているのに、その「なんとなくドッジボールはイヤ……」という気持ちを、誘ってくれた男子にどう説明したらいいのかがわかりません。

小学生同士の友人関係ではよくあるシーンですが、ネガティブな感情を相手も受け入れやすくうまく伝えるのは大人でも難しいスキルです。ましてや小学生にとっては至難のワザ。

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