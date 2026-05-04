元野犬の幼稚園児みたいな行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万1000回再生を突破し、「人間みたいw」「絶対聞こえてる(笑)」「愛おしすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『病院に注射行くよ』と告げられ、寝たふりをする元野犬→布団をめくってみたら…幼稚園児のような光景】

布団でごねる朝の攻防

TikTokアカウント「kintaroo10」の投稿主さんは、元野犬の『金太郎』くんと暮らしています。元野犬とは思えないほどのんびり屋な金太郎くん。この日は動物病院で注射を受ける予定でしたが、当の本人は布団の中でぐっすり夢の中。

声をかけてもまったく起きる気配がなく、まるで「今日はお休みにしたい」とでも言っているかのようです。しびれを切らして布団をめくると、ようやく顔をのぞかせたものの、その表情はどこか不満げ。

おやつで一転やる気顔

「病院行くよ」「間に合わないよ」と優しく声をかけても、知らんぷりを決め込む金太郎くん。かつては野犬として生きていたとは思えないほどのマイペースぶりで、そのギャップがなんとも愛らしい…。

そんな金太郎くんに変化が訪れたのは、ある一言がきっかけでした。「おやつ」という言葉が耳に入った瞬間、それまで眠たそうだった目がぱっと輝き、まるで別犬のように反応。さっきまでの渋々ムードはどこへやら、一気に興味津々な様子へと変わります。そのわかりやすさは、まるで駄々をこねていた幼稚園児がご褒美に釣られて機嫌を直すよう…。

元野犬という背景を忘れてしまうほどの無邪気さと、人懐っこさがあふれる金太郎くん。その素直でユーモラスな一面が、なんとも微笑ましいエピソードでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「賢いなぁこの子www」「言葉の意味わかってるのすごい」「気持ちよさそうに寝ててたまらない」など沢山の反響がありました。

遠吠えで返事する日課

散歩前の金太郎くんには、ちょっとユニークな日課があります。「散歩に行くよ」と声をかけると、まるで気合いを入れるかのように立派な遠吠えで応えてくれるのです。その響きはどこか誇らしげで、毎回の恒例行事のよう。

さらに「おんぶしないで帰れる程度に長く行こう」と優しく誘うと、今度は一転して小さな声で「ワン」とお返事。そのギャップがなんとも可愛らしく、見ているだけで思わず頬が緩んでしまいます♡

TikTokアカウント「kintaroo10」には、金太郎くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kintaroo10」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。