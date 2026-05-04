「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）

息をのむゴール前の攻防。内で粘り込む１番人気のクロワデュノールに、大外から襲いかかった１２番人気ヴェルテンベルク。１０分を超える写真判定の結果、推定２センチの差でクロワデュノールに軍配が上がった。大阪杯からの連勝で、１６＆１７年覇者キタサンブラックとの父子制覇を達成するとともに、Ｇ１タイトルの数を４に伸ばした。

あと１完歩あれば、大金星を射止められたかもしれない。単勝１２番人気、２０８・４倍のヴェルテンベルクが、最強王者を寸前まで追い詰めた。

２戦ぶりにコンビを組んだ松若の思い切った策がハマった。「外枠だったので腹をくくりました。後ろからロスなく競馬をしようと思った」と序盤は離れた最後方。焦らずじっくりと脚をためると、２周目４角手前から徐々にスピードに乗せ、アドマイヤテラを目標にスパート。「道中の折り合い、直線の反応も良かった」と上がり最速の脚で外から強襲した。

ゴール前の脚色は、勝ち馬より明らかに上。検量室前では祈るような面持ちで写真判定を待ったが、無情にも鼻差の２着に泣いた。「この着差なので、もう少し細かいところでうまく乗れていたら…」と松若は唇をかんだが「それでも、よく頑張ってくれています」と相棒の走りを心からたたえていた。