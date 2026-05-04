「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）

息をのむゴール前の攻防。内で粘り込む１番人気のクロワデュノールに、大外から襲いかかった１２番人気ヴェルテンベルク。１０分を超える写真判定の結果、推定２センチの差でクロワデュノールに軍配が上がった。大阪杯からの連勝で、１６＆１７年覇者キタサンブラックとの父子制覇を達成するとともに、Ｇ１タイトルの数を４に伸ばした。２番人気のアドマイヤテラが３着に入り、連覇を狙った昨年覇者ヘデントールは５着に終わった。

これがダービー馬の意地だ。１番人気のクロワデュノールが好位追走から直線で堂々と抜け出すと、大外から強襲してきたヴェルテンベルクを鼻差で退け、Ｇ１４勝目を挙げた。大阪杯からの連勝は１７年の父キタサンブラック以来で、ダービー馬による春盾制覇は０７年メイショウサムソン以来。底力で記録ずくめの勝利をもぎ取った。

「ホッとしました。初めての距離で（坂を）上がって下るコース。しっかり折り合えるのかという不安は正直ありました」。主戦の北村友は安どの表情を浮かべつつ、偽らざる本音を吐露した。

人馬一体の絆で、その不安をはねのけた。絶好のスタートから最初の下り坂こそ少し力んだが、１周目の直線で好位のインに収まると「少し（ハミが）抜けてくれました」とリラックス。そのまま折り合って２度目の下り坂から徐々に進出し、「馬の力を信じて」スパート。最後の直線では早々と先頭に立ちライバルの目標になったが、それでも「総合力、機動力、底力」の三拍子の強みで押し切った。

写真判定は１０分以上。判定結果は父キタサンブラックが１６年にカレンミロティックを差し返した４センチ差より、さらに接戦となる推定２センチ差。「少し脚が上がっていたし、もしかしたら負けているとも思いました。あれだけの接戦。タイミングひとつだったので運もありました」と主戦が喜びをかみしめれば、斉藤崇師は「在厩での２戦目は国内では初めてでしたが、返し馬のバランスは前走よりも良かったです。人気をしていましたし、期待に応えられて良かった」と胸をなで下ろした。

今後については「３２００メートルを走ったばかりですし、まずは馬の様子を見てから。ただ、これだけの人が応援してくれる馬。期待に応え続けられたら」と指揮官。次戦は父が成し遂げられなかった春の古馬３冠コンプリートか、それとも再び海を渡るのか。淀の長丁場という未知なる挑戦もクリアしたクロワデュノールには、無限の可能性が広がっている。