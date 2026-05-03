ボクシング大橋ジムの大橋秀行会長（６１）が主催した東京ドーム大会から一夜明けた３日、横浜市で取材に応じ、再起戦で判定勝ちした前ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（３０）＝大橋＝について、試合直前に足を肉離れしていたことを明かした。「上がる寸前にアップで足を肉離れしていた。どう見ても（動きが）おかしかった。（試合に向けた）練習中に一度やっちゃって」と内幕を明かし、「（そんな状況でも）よく倒されなかった」とねぎらった。

武居は王座陥落から８カ月ぶりの再起戦で、スーパーバンタム級８回戦に臨み、ＷＢＡアジア王者のワン・デカン（中国）と対戦。中盤からは後退しながらパンチを被弾する場面が目立つなど予想外の苦戦を強いられたが、判定２−０で何とか勝利をつかみとった。

ただ、劣勢の場面も目立っただけに、判定勝利のアナウンス後には会場がどよめきに包まれる異様な場面もあった。武居は試合後「こんな大きな大会でこんな大したことない試合をしてしまって…。ワン選手本当に強かったです。今日はこれ以上言えることは何もない」と沈痛な面持ちで猛省していた。