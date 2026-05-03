『脱出おひとり島』がコンセプト 韓国ドラマ『アデューソロ』、あすからABEMAで世界最速配信 SF9のジュホ、Wanna One出身のユン・ジソンら出演
ジュホ（SF9）、ユン・ジソン（Wanna One）らが出演する韓国ドラマ『アデューソロ』（全8話）が、4日（深0：00〜）よりABEMAで世界最速・国内独占無料配信される。（毎週月曜 最新話配信）
【場面ショット】『脱出おひとり島』がコンセプトの韓ドラが登場
同作は、韓国で絶大な人気を誇る恋愛リアリティ番組『私はSOLO』『脱出おひとり島』をコンセプトにした新感覚ロマンティック・コメディドラマ。
タイのパタヤを舞台に、愛を探し求めて集まったインフルエンサー、美容外科医、シェフ、プロゴルファーなど、ハイスペックな8人の男女が“シングル脱出”をかけて共同生活を送る。
また、豪華キャストたちも見どころとなっており、SF9のジュホが、職業・外見・出身のすべてを兼ね備えた完璧なエリート整形外科医を演じるほか、Wanna One出身のユン・ジソンは、大学路（テハンノ）で活躍する舞台俳優という一面に加え劇団代表という顔も持つキャラクターを熱演。
個性豊かな登場人物たちが集結し、それぞれの魅力と背景が複雑に絡み合いながら、恋愛模様をより一層ドラマチックに彩る。表向きは完璧に見える彼らですが、それぞれが“隠された正体”や事情を抱えており、恋愛関係は予想外の方向へと展開。さらに、誰が本当に愛を見つけられるのかというサバイバル要素も加わり、スリリングな展開も見どころとなる。
■キャスト
ジュホ（SF9）、ユン・ジソン（Wanna One）、ムン・ジンスン、オ・ギグァン、アヨン（Dal☆Shabet）、シン・スア、ソン・ソリン、チェ・ソウン
【場面ショット】『脱出おひとり島』がコンセプトの韓ドラが登場
同作は、韓国で絶大な人気を誇る恋愛リアリティ番組『私はSOLO』『脱出おひとり島』をコンセプトにした新感覚ロマンティック・コメディドラマ。
タイのパタヤを舞台に、愛を探し求めて集まったインフルエンサー、美容外科医、シェフ、プロゴルファーなど、ハイスペックな8人の男女が“シングル脱出”をかけて共同生活を送る。
個性豊かな登場人物たちが集結し、それぞれの魅力と背景が複雑に絡み合いながら、恋愛模様をより一層ドラマチックに彩る。表向きは完璧に見える彼らですが、それぞれが“隠された正体”や事情を抱えており、恋愛関係は予想外の方向へと展開。さらに、誰が本当に愛を見つけられるのかというサバイバル要素も加わり、スリリングな展開も見どころとなる。
■キャスト
ジュホ（SF9）、ユン・ジソン（Wanna One）、ムン・ジンスン、オ・ギグァン、アヨン（Dal☆Shabet）、シン・スア、ソン・ソリン、チェ・ソウン