「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）

広島が中日の４人による小刻みな継投に抑えられ、今季早くも５度目の完封負け。大野にプロ１００勝目を献上した。守りでは七回に手痛い“２つのミス”が発生。拮抗した試合展開が一気に中日へ傾いた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「若い平川と持丸はこの経験を次に生かしてほしい」と今後の飛躍に期待し、注文をつけた。

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広島は七回の守りで自ら負の流れを招いてしまった。それまでは、この試合の主導権を握るための粘り合いを続けていただけに、もったいなかった。

（六回を終了して両チーム無得点。七回に入り広島は３番手の斉藤汰をマウンドに送った。その一死後。中日・田中の平凡な中堅への飛球を平川が捕球できず、二塁打となった）

田中のセンターへの飛球に対し、平川が落下地点へ入っていながら捕球できなかったのは、太陽光が目に入ったからだろう。デーゲームだし、そのことは頭に入っていたと思うが、夕方の時間帯はやはり難しいのかもしれない。

かつては丸（佳浩）も苦労していた。サングラスの使用は当然だが、グラブを日除け代わりにするなど、いろいろ工夫していた。それでもミスをすることはあった。

今年が１年目の平川はまだ経験が浅いから、やむを得ないところもあるが、マツダスタジアムを本拠地にしている以上、次からは言い訳できないでしょう。

もうひとつは同じ七回一死一、三塁。斉藤汰のワンバウンドするフォークボールを大きく弾いて決勝点を与えた持丸のプレー。打者の大島は三振だったが、これで決勝点が入ってしまった。

ターノックの投球を含め、それまで再三再四、難しいバウンドを止めていただけに本当に悔やまれる。記録は暴投だが、肝心なところで（ブロッキングの甘さが）出てしまったね。何とかボールを前へ落とす、あるいは三塁側へ弾けば致命傷には至らなかったはずだ。

持丸の成長ぶりはよく知っている。前日（５月１日現在）までの好リードは数字にしっかりと出ているからだ。

（４月１９日のＤｅＮＡ戦で今季初めて先発マスクをかぶった持丸は、５月１日の中日戦まで１０試合連続で先発出場し、その間の１試合平均失点は２・０。それまでの３・９に比べて大幅に良化していた）

彼はベンチからの指示などではなく、自分の考えでサインを出しているはずだ。それだけよく研究し、努力している。捕球技術はこれからも練習で高めることはできるのだから萎縮せず、さらに上を目指して自信をもってプレーすればいい。

（試合は七回の４失点で勝負あり。打線も好機に１本が出ず完封負けとなった）

平川にしても持丸にしても、これらを教訓にすることでこの試合を意味あるものにしてほしい。今回の経験を生かして今後はミスで流れを手放さない、辛抱強い守りに期待したい。