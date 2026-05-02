ロバーツ監督が試合後に振り返った

【MLB】カージナルス 7ー2 ドジャース（日本時間2日・セントルイス）

ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場した。5打数無安打に終わり、チームは今季初の3連敗を喫した。打線が機能せず、デーブ・ロバーツ監督も「いいプレーができなかった」と渋い表情だった。

好機をいかせずに5月は黒星スタートとなり、ロバーツ監督は「（不振から）抜け出そうとしている選手が何人かいる。全体的に相手の方がいいスイングをしていた。私たちは十分にいいプレーができなかった」と振り返った。

大谷はこの日、相手先発リベラトーレと対戦した第1打席は左飛、第2打席はニゴロ、第3打席は中堅へのライナーに倒れた。2番手ソリアーノと対戦した7回2死一塁の第4打席では見逃し三振だった。5点ビハインドの9回2死二塁で回ってきた第5打席は中飛に終わり、最後の打者となった。

4月29日（同30日）のマーリンズ戦は3四球で出塁したものの、2打数無安打。2試合連続無安打となっている。チームの3連敗中、大谷は安打はわずか1本だ。

ロバーツ監督は打線全体について「残念ながらスイングの状態がいい選手より、悪い選手の方が多いから、現時点では（対戦投手の）左右を除いて、打順を入れ替えるのは解決策ではない」と言及。だが、打線の組み替えをしない考えを示した。

また、直近10試合の長打率はMLBワーストと米記者が指摘。“長打不足”については「ミスショットをしている球がいくつかある。強い打球を打つこと、いい打席すること。依然、そういう意識が必要だ。有利なカウントになっても、それを生かすことができていない」と分析。「（タッカー、フリーマン、スミス、マンシーを）除いて、なぜ長打（がでていないか）説明することができない」と嘆いた。

それでも「特定の打席、特定の打者がチームを引っ張っている訳ではない。全員が1つになって、変わっていくことを期待しないといけない」と強調。チーう全体で打破していくことを求めた。（Full-Count編集部）