スタジオジブリの名作「耳をすませば」が１日、日本テレビで放送された。

「金曜ロードショー」の公式Ｘは、放送中から同作の豆知識を次々とリアルタイムで紹介。主人公・月島雫を担当した声優で女優の本名陽子についても触れて、「本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」などと記した。

この投稿から２３分後に本名が反応して、自身のＸで「えっと…すみません。違いますので訂正させてください」と指摘。「当時、子役としてすでに１８０本ほど出演しており、劇団の看板子役でした。（日テレさんにもかなり出てますよ）。声優デビューはおもひでぽろぽろで、その後、外画吹き替えも多数やっております」と正しい情報を伝えた。

異例の展開にＳＮＳには、「日テレ何度も放送してんのに やっちまったなー」「ご本人の言うことを耳をすませいてよく聞いておこう日テレさん」「この手のミスはちょっとね」「ご本人からの訂正ありがとうございます」などと驚きの声が殺到していた。