2025年12月31日に解散した音楽ユニット・Repezen Foxx（レペゼンフォックス）の所属事務所「Studio Candy Foxx」が、2026年4月30日にXを更新。レペゼンフォックスの今後について告知した。

「これまで世に出ることのなかった未公開映像も収録」

レペゼンフォックスをめぐっては、DJ社長が23年12月に失踪し、他のメンバーも24年1月から相次いで脱退。25年1月にはグループにメンバーが不在という状態になったが、6月になり、解散ライブを行うことを発表した。12月31日に行われた解散ライブで、正式に解散した。

「Studio Candy Foxx」のXでは、レペゼンフォックスのYouTubeチャンネルと各SNSアカウントが、26年7月をもって更新・運用を終了すると発表された。

さらに「これまで公開していた動画・画像（限定公開を含む）」につきましても、アーカイブ整理に伴い、順次非公開または削除となる予定です」とした。

YouTubeで公開されてきた映像は、「10年間の活動の記録を形として残すため」「皆さまへの感謝を込めた、最後のアーカイブ作品」として、DVD BOXで発売される。「これまで世に出ることのなかった未公開映像も収録」するという。

Studio Candy Foxxは「10年間、Repezen（レペゼン）を応援していただき、本当にありがとうございました」とつづった。