「偽造旅券で海外を目指した若者」に覚えた共感…宇垣美里が思い出した“強烈な万能感”
元TBSアナウンサーの宇垣美里さん。大のアニメ好きで知られていますが、映画愛が深い一面も。
そんな宇垣さんが映画『ペリカン・ブルー 〜自由への切符〜』についての思いを綴ります。
●作品あらすじ：1990年代、冷戦終結後のハンガリー。海外旅行が自由化されるも、国際列車の切符は庶民にはとても買うことができないほどの高額。そこで若者3人は、ペリカン製の青いカーボンインクを使って切符を偽造し、自由への旅を実現しようとする。やがてその活動は広まり、多くの若者に“外の世界”をもたらすが、警察の捜査が始まり、計画は国家を巻き込む大事件へと発展していく。自由への憧れと代償を描く実話ベースの物語。
ヤバすぎる実話を基に制作された「アニメーションドキュメンタリー」を宇垣さんはどのように見たのでしょうか？（以下、宇垣美里さんの寄稿です）
◆どうしても旅に出たいと憧れた青年たち
金ではなく旅行、ひいては自由のため。初めて見る景色に目を輝かせ、たまたま手にした成功に踊り、大義のようなものまで抱えてひた走る。若者にそんなにまっすぐ夢を語られたら、そんなの、応援せざるを得ないじゃないか！
鉄のカーテンが崩壊した90年代のハンガリーでは、海外旅行が自由化され多くの人々がまだ見ぬ世界へと旅立つことを夢見たものの、国際列車の切符は高額。庶民にとっては手の届かない夢であった。
どうしても旅に出たいと憧れた３人の青年は、国際列車の切符の偽造を企て、やがてその話を聞きつけた者たちからの依頼が舞い込んできたことから、おなじ境遇の若者たちへ外の偽造旅券の配布を始めるようになる。
◆スタイリッシュなキャラクターデザイン
偽造をしていた当事者のインタビューなどを基に再現するドキュメンタリーのような形の本作。犯罪に携わったものの声を、素顔はさらさぬ形で届けられるのはアニメーションという手法ならでは。独特なキャラクターデザインがスタイリッシュで、ところどころで実写映像が混じるトリッキーな作りが特徴的だ。
偽造旅券の作り方のキモがまさかのホームセンターで買えるアレ、というDIY感満載なやり方に、バイタリティには富んでいるがどこかぽんこつな実行犯たち、おまけに青春を語るようにまるで罪の意識のないあっけらかんとした様子には思わず脱力、いやいっそ微笑ましい。
当時の東欧に広がる空気感や価値観がわかるのはもちろんのこと、画面にほとばしる時代の転換期における解放感や人々の未知なるものへの渇望が清々しい。
◆どこにだって行ける、何だってできるという万能感
大学生の頃、初めて海外旅行に行った時のことを思い出した。湧きあがり続けるアドレナリンとともに私の脳を支配していたのは、私はどこにだって行ける、何だってできるという強烈な万能感だった。
コロナ禍や昨今の突然の戦争によって海を越える自由が危ぶまれたからこそ、作中の青年たちの気持ちが今まで以上によくわかる。
ホームを愛おしく思えるのは、どこにでも行けるのにあえてここを選んでいるという自負があってこそ。移動の自由のかけがえのなさを改めてかみしめた。
『ペリカン・ブルー 〜自由への切符〜』
配給／マーチ 新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開中 ©UMBRELLA ENTERTAINMENT Kft. / all rights reserved.
＜文／宇垣美里＞
【宇垣美里】
’91年、兵庫県生まれ。同志社大学を卒業後、’14年にTBSに入社しアナウンサーとして活躍。’19年3月に退社した後はオスカープロモーションに所属し、テレビやCM出演のほか、執筆業も行うなど幅広く活躍している。
そんな宇垣さんが映画『ペリカン・ブルー 〜自由への切符〜』についての思いを綴ります。
●作品あらすじ：1990年代、冷戦終結後のハンガリー。海外旅行が自由化されるも、国際列車の切符は庶民にはとても買うことができないほどの高額。そこで若者3人は、ペリカン製の青いカーボンインクを使って切符を偽造し、自由への旅を実現しようとする。やがてその活動は広まり、多くの若者に“外の世界”をもたらすが、警察の捜査が始まり、計画は国家を巻き込む大事件へと発展していく。自由への憧れと代償を描く実話ベースの物語。
◆どうしても旅に出たいと憧れた青年たち
金ではなく旅行、ひいては自由のため。初めて見る景色に目を輝かせ、たまたま手にした成功に踊り、大義のようなものまで抱えてひた走る。若者にそんなにまっすぐ夢を語られたら、そんなの、応援せざるを得ないじゃないか！
鉄のカーテンが崩壊した90年代のハンガリーでは、海外旅行が自由化され多くの人々がまだ見ぬ世界へと旅立つことを夢見たものの、国際列車の切符は高額。庶民にとっては手の届かない夢であった。
どうしても旅に出たいと憧れた３人の青年は、国際列車の切符の偽造を企て、やがてその話を聞きつけた者たちからの依頼が舞い込んできたことから、おなじ境遇の若者たちへ外の偽造旅券の配布を始めるようになる。
◆スタイリッシュなキャラクターデザイン
偽造をしていた当事者のインタビューなどを基に再現するドキュメンタリーのような形の本作。犯罪に携わったものの声を、素顔はさらさぬ形で届けられるのはアニメーションという手法ならでは。独特なキャラクターデザインがスタイリッシュで、ところどころで実写映像が混じるトリッキーな作りが特徴的だ。
偽造旅券の作り方のキモがまさかのホームセンターで買えるアレ、というDIY感満載なやり方に、バイタリティには富んでいるがどこかぽんこつな実行犯たち、おまけに青春を語るようにまるで罪の意識のないあっけらかんとした様子には思わず脱力、いやいっそ微笑ましい。
当時の東欧に広がる空気感や価値観がわかるのはもちろんのこと、画面にほとばしる時代の転換期における解放感や人々の未知なるものへの渇望が清々しい。
◆どこにだって行ける、何だってできるという万能感
大学生の頃、初めて海外旅行に行った時のことを思い出した。湧きあがり続けるアドレナリンとともに私の脳を支配していたのは、私はどこにだって行ける、何だってできるという強烈な万能感だった。
コロナ禍や昨今の突然の戦争によって海を越える自由が危ぶまれたからこそ、作中の青年たちの気持ちが今まで以上によくわかる。
ホームを愛おしく思えるのは、どこにでも行けるのにあえてここを選んでいるという自負があってこそ。移動の自由のかけがえのなさを改めてかみしめた。
『ペリカン・ブルー 〜自由への切符〜』
配給／マーチ 新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開中 ©UMBRELLA ENTERTAINMENT Kft. / all rights reserved.
＜文／宇垣美里＞
【宇垣美里】
’91年、兵庫県生まれ。同志社大学を卒業後、’14年にTBSに入社しアナウンサーとして活躍。’19年3月に退社した後はオスカープロモーションに所属し、テレビやCM出演のほか、執筆業も行うなど幅広く活躍している。