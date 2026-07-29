最新のカルチャーニュース

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話題さらう「蒼井優主演ドラマ」盛り上げるスピッツ主題歌がスゴい。流行りの“刺さる歌詞”に頼らない新しさとは
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「マジで向いてない」キスマイ・玉森裕太が『マイ・フィクション』TVer1000万再生で再脚光。激動の24年…挫折を乗り越えた“泥臭い”進化
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ダルビッシュの息子は182cmの世界モデル！ミスコン準GP美女も…“プロ野球選手”を親に持つ「2世タレント」の恵まれた共通点
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NHK朝ドラ『風、薫る』で重鎮役がハマる55歳俳優。「あすなろ白書」の“おどおど青年”から33年、椅子に座るだけで放つ威厳
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黒木華が365日の献立を初公開、多忙でも自炊を続ける日々とは
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実写版『モアナ』が「コントの衣装みたい」と大炎上も…マウイ役ドウェイン・ジョンソンが日本で見せた“涙の神対応”
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「闇落ちの演技が至高！」山田涼介、『一次元の挿し木』で低成績俳優からの脱却。過去の“喪失”と重なる“陰”の表現力
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「渡る世間は鬼ばかり」で子役を務めた女性、人生を回想「挫折ではない」
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朝ドラ、大河とNHK作品で存在感を増す30歳俳優。凛とした美しさと“眉間の演技”に釘付け
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「いま最もモラハラ役が似合う」52歳俳優の“ずるい魅力”。金ドラで見せる“まさかの可愛げ”から目が離せない
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「最終回まで観たい」ドラマ好きのライターがピックアップした夏ドラマは
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一世を風靡した「エロテロリスト」に孤独な産後 今や3児の母に
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米版『リング』貞子役は35歳、『ゴジラxコング』出演俳優は18歳で…元子役スターたちの急逝に悲しみの声広がる
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珍しい！「シブがき隊」は全員“2世芸能人”がデビュー。布川の息子は『金八』俳優、薬丸は長男、長女ともにデビュー…父の面影を感じさせる7人
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「祖母は“国民的女優”、父は“伝説のアイドル”」Netflix話題作で初演技の189cm・28歳パリコレモデルの正体。遅咲きの“最強サラブレッド”が絶賛されるワケ
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「激キモ猟奇的ストーカー！」SixTONES・松村北斗『告白』の怪演が話題。国宝級の顔面を“不気味な仮面”に変貌できるわけ
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NHK朝ドラ『風、薫る』で目を引く38歳俳優。“完璧な貴公子”を作り上げた意外な経歴と地道な努力
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「エリートアイドル」timelesz・佐藤勝利の人生は「敗北の歴史」でもある
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「スパイダーマンに合わない…」ミセスの“日本版主題歌”に賛否。曲は最高なのに“違和感”が残るワケ
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