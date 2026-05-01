BLACKPINKメンバーの「家族ブランド」に違和感？不祥事の兄は切り離し、姉の芸能活動は応援する“使い分け”

実兄とは無関係だと強調しながら、実姉は着実に芸能界へと進出している。BLACKPINKのジスをめぐる現在の違和感は、実兄の疑惑そのものだけに留まらない。

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兄との関係には厳格な一線を引く一方で、姉は「ジスの実姉」という看板を前面に出して芸能界での存在感を強めている。そのアンバランスさが、かえって「家族ブランド」をめぐるねじれを際立たせている。

ジスの実姉であるキム・ジユンのテレビ出演が決まった。4月22日、韓国tvNはファッションサバイバル番組『キルイット：スタイルクリエイター大戦争』（原題）のティザー映像を公開した。

同番組はファッション界のアイコニックな人物を探すサバイバル形式のバラエティで、5月12日に初放送を控えている。その出演者の一人として名を連ねたのが、インフルエンサーとして活動するキム・ジユンであった。

左からキム・ジユン、ジス（写真＝キム・ジユンInstagram）

キム・ジユンは以前から「ジスの実姉」として知られ、その美貌で注目を集めてきた。大韓航空の元客室乗務員であり、SKテレコムでの勤務経験もあると紹介され、現在は55万人のフォロワーを持つインフルエンサーとして活動している。単に有名人の妹を持つというだけでなく、個人の経歴や発信力も備えているのは確かだろう。

実兄の不祥事と「家族切り離し」の矛盾

しかし、ここで問題となるのはそのタイミングである。現在ジスの周辺では、実兄をめぐる私生活の論争が大きな波紋を広げている。

韓国では、有名アイドルグループメンバーの実兄が女性配信者への強制わいせつ疑惑で取り調べを受けたという報道を機に、その人物がジスの兄ではないかという見方が急速に拡散した。さらに、その男性の妻が夫からの家庭内暴力を主張したことで、騒動はさらに深刻化している。

これに対しジス側は、法的代理人を通じて明確に一線を画した。

現在提起されている事案はジスおよび所属事務所BLISSOOとはまったく無関係であるとし、幼い頃から家族と離れて暮らしてきた経緯や、家族が会社の意思決定に関与していないこと、今後も実兄への金銭的・法的支援の予定はないことまで強調したのである。

ここまでは徹底した「切り離し」といえるが、その説明が強固であればあるほど、別の家族の存在が際立ってしまう。実姉のキム・ジユンは、これまで何度も「ジスの姉」という肩書きとともに世間に紹介されてきたからだ。

昨年の番組出演時にも、彼女はジスの実姉であることを否定せず、その認知を受け入れる姿勢を見せていた。有名人の家族が注目され、表舞台に出ること自体は自由であるが、都合の悪い兄については完全に無関係を貫き、一方で姉については「ジスの姉」という認知を話題性に変えるという構図には、拭いきれない違和感が残る。

ジス（写真提供＝OSEN）

さらに、その違和感を強めているのが実兄をめぐる「痕跡」の存在だ。

ジス側はBLISSOOが家族とは無関係に独立して運営されていると説明しているが、Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』では一時、実兄の名前がBLISSOOの代表としてクレジットに記載されていたことが明らかになっている。

制作会社側はこれをミスとして修正したが、一度でもそのような表記がなされたという事実は、「どこまでが無関係なのか」という疑念を呼び起こす。

ジス側が打ち出すメッセージと、世間が目にしてきた実態との間には明らかな乖離がある。そのズレの中で、実姉の芸能活動はますます象徴的に映る。

兄の件では無関係を装い、姉の件では「ジスの姉」という看板を享受する。そこには一貫性よりも、家族という存在を都合よく使い分けているような印象が漂う。

このようなねじれた家族ブランドのあり方は、今後ジス本人のイメージにも影を落としていく可能性があるだろう。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）