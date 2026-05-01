声優・黒沢ともよ、第一子出産 直筆メッセージで報告「母としての日々をかみしめながら」
アニメ『響け！ユーフォニアム』黄前久美子役、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』アマテ・ユズリハ役などで知られる声優の黒沢ともよ（30）が1日、自身のXを更新し、第一子を出産したことを報告した。
【画像】達筆な字！出産報告した黒沢ともよの直筆メッセージ
Xでは「この度第一子を出産いたしました。母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えた。
黒沢は1996年4月10日生まれ、埼玉県出身。アニメ『響け！ユーフォニアム』黄前久美子、『宝石の国』フォスフォフィライト、『デレマス』赤城みりあ、『アイカツ！』有栖川おとめ、『プリパラ』ガァララ、『スキップとローファー』岩倉美津未、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』アマテ・ユズリハ役などの声を担当。2023年6月に結婚したことを報告している。
【画像】達筆な字！出産報告した黒沢ともよの直筆メッセージ
Xでは「この度第一子を出産いたしました。母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えた。
黒沢は1996年4月10日生まれ、埼玉県出身。アニメ『響け！ユーフォニアム』黄前久美子、『宝石の国』フォスフォフィライト、『デレマス』赤城みりあ、『アイカツ！』有栖川おとめ、『プリパラ』ガァララ、『スキップとローファー』岩倉美津未、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』アマテ・ユズリハ役などの声を担当。2023年6月に結婚したことを報告している。
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