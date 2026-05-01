【東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ】25周年イベント期間中はホテルでも特別なひとときを
パークでたっぷり遊んだあとは、その余韻をホテルでも楽しんでみませんか？
東京ディズニーシー®のアニバーサリーイベント、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®では、25周年ならではの館内装飾や限定アイテム、レストランメニューなど、特別な演出が用意されています。
今回は、東京ディズニーシーと同じく今年で25周年を迎える東京ディズニーシー・ホテルミラコスタで、今だけしか見られない特典をたっぷりご紹介します。
ホテルのエントランスは、「25周年」を祝う「25」の文字とともに、パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」を基調にした華やかな装飾で彩られています。
ディズニーキャラクターたちを描いた壁画も飾られていて、フォトスポットとしても◎。クラシカルで落ち着いた雰囲気の中に日の光のきらめきも加わり、華やかさと上品さが絶妙に調和していました。
昼間は自然光に照らされてやわらかく輝いていますが、夜になると照明によってぐっと深みのある表情になります。ロビーの吹き抜けや通路に広がる装飾は、場所ごとに少しずつ雰囲気が異なるため、歩くたびに新しい発見があるのも魅力です。
館内の各階にも「25」のモチーフとジュビリーブルーのガーランド装飾があしらわれ、25周年ならではの華やかな雰囲気を演出。
八角形のロビーをぐるりと囲むように並ぶのは、ジュビリーブルーのフラワーデコレーション。25周年のコスチュームに身を包んだミッキーやミニーたちが配置され、ひときわ目を引くフォトスポットになっていました。
宿泊者だけが購入できるアイテムも
ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが描かれた、オリジナルデザインのカードキー＆キーケースは、宿泊者限定で購入できます。
「宿泊の記念」として形に残るアイテムはうれしいですよね。自宅に帰ってからも、キーケースとして普段使いするなど実用性が高いのもポイント。
レストランでは豪華なスペシャルメニューも登場
ホテルでの時間をより豊かにしてくれるのが、中国料理レストラン「シルクロードガーデン」で味わえる、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ディナーコースです。牛フィレ肉のソテーに、蟹肉と湯葉のスープ、鶏白レバーとプラチナポークのローストなど、一皿ごとに異なる味わいや食感が楽しめる構成になっています。
25周年を祝う飾り付きの華やかなドルチェには、紹興酒のシロップをかけて食べる杏仁プリンがあって、絶品です。ライチー紅茶の香り豊かなマーラーカオや、梅白桃ソルベも添えられていて、最後まで飽きることなく楽しめるラインナップ。
落ち着いた店内は席の間隔にもゆとりがあり、広々しています。パークでたくさん歩いたあとでも家族でゆったり過ごせますよ。
泊まることで広がる25周年の楽しみ方
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでの滞在は、にぎやかなパークとはひと味違う形で25周年を味わえるのが魅力です。装飾に彩られた空間でゆったりと過ごしたり、手元に残るアイテムに思い出を重ねたり、食事の時間にほっとひと息ついたりする体験が、特別な1日をより印象深いものにしてくれます。
この機会にアニバーサリーイヤーだからこそ味わえる少し優雅なひとときを、家族で体験してみてはいかがでしょうか。
©Disney
※画像はイメージです
※取材当時の情報です。紹介したグッズおよびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります
取材、文・編集部