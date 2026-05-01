【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】「自分のことは自分で」夫、お前もだ！＜第12話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第12話 魂の叫び【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
ハルコさん、クルミさんだけでなくご主人にもしっかりと怒りをぶちまけます。「あなたたちの奴隷じゃない！」に怒りのすべてが詰まっていますよね。孫たちはいつも穏やかなばぁばの怒りに、怖さを感じるというより心配をしています。きっと孫たちには、自分を大切に思ってくれている人はわかるんですよね。いつも優しくしてくれていたばぁばの一大事にあたふたしています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第12話 魂の叫び【ハルコの気持ち】
【編集部コメント】
ハルコさん、クルミさんだけでなくご主人にもしっかりと怒りをぶちまけます。「あなたたちの奴隷じゃない！」に怒りのすべてが詰まっていますよね。孫たちはいつも穏やかなばぁばの怒りに、怖さを感じるというより心配をしています。きっと孫たちには、自分を大切に思ってくれている人はわかるんですよね。いつも優しくしてくれていたばぁばの一大事にあたふたしています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび