ドルトムントがFC東京、C大阪と対戦へ

J1のFC東京は4月30日、8月1日にドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦することを発表した。

ドルトムントは2年ぶりの来日となり、7月29日にYANMAR HANASAKA STADIUMでセレッソ大阪と対戦し、8月1日にFC東京と相まみえる。

ドルトムントは、かつてMF香川真司（セレッソ大阪）ら日本人選手も所属したドイツの名門クラブだ。今季はイングランド代表の若き逸材であるMFジョーブ・ベリンガムや、ドイツ代表DFニコ・シュロッターベックら実力者が揃う。日本人サポーターも多く、非常に馴染みのある海外クラブの一つだ。

今回の来日では、ドルトムントに在籍経験のある香川が所属するC大阪との対戦に加え、FC東京との国立決戦が組まれた。世界基準のプレーを間近で体感できる貴重な機会となるだけに、日本のサッカーファンの間でも大きな注目を集めている。

SNS上では「マジだった！」「ガチ楽しみ！」「それはすごい」「待ってました」「おお！きたああ！！」「貴重すぎる！」「えーーー！！！まじですか！？」「ユルネバ対決だ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）