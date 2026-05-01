【いて座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／正位置】
「吊るされた男」の正位置は、今は無理に行動しなくてもよいことを示します。
今月は、焦って新しいことや環境に飛び込もうとせず、そのままでいることが大切な1カ月です。
ただし、思いついたことを記録に残しておくのはおすすめ。今後の参考になるでしょう。
【ラッキーカラー：シルバー】
銀色は直感や気付きを高めます。立ち止まる時間の中で得たひらめきを、次の行動へつなげる手助けになるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／正位置】
「吊るされた男」の正位置は、今は無理に行動しなくてもよいことを示します。
今月は、焦って新しいことや環境に飛び込もうとせず、そのままでいることが大切な1カ月です。
【ラッキーカラー：シルバー】
銀色は直感や気付きを高めます。立ち止まる時間の中で得たひらめきを、次の行動へつなげる手助けになるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)