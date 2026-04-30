≪福生・ハンマー男≫「2年半前にはオノで男子高生を追いかけて…」逃走中の指名手配男は過去にも事件を…「最近はおとなしかった」バイク少年グループとのトラブルが発端か

東京都福生市加美平の路上で4月29日午前7時18分ごろ、ハンマーを持った男に若い男性が襲われているのを見た目撃者が110番通報した。ハンマー男は駆けつけた警視庁福生署員6人に刃物を振りかざし、農薬とみられるスプレーを噴霧して目の前の自宅に逃げ込んだ。男は母親と2人暮らしで、警視庁は戸外にいた母親の安全を確認したうえ同日正午過ぎ、自宅に突入したが、男の姿はなくもぬけの殻だった……。

≪画像あり≫襲われた少年グループが無断駐車していたバイク、公開された高林容疑者の顔写真、緊迫の現場、周囲には警察犬も

母親が少年たちに注意しに行ったことが事件の発端

襲われていた10代の男子高校生は顔を殴られこめかみから出血、眼底骨折が疑われるケガ。農薬とみられるスプレーを噴霧された署員6人はいずれも目の痛みを訴え、うち3人が病院に搬送された。同署は男子高校生に対する殺人未遂容疑で同所の職業不詳・高林輝行容疑者（44）を公開手配し、行方を追っている。

緊迫した当時の様子を近隣住民が話す。

「朝の7時半にいかないくらいかな。高林さんとこの息子が5、6人くらいの男性警察官と揉めていて、家の中から何か叫んでいました。警察官は『おら！出てこい』とずっとドアを叩いたり、ときには『あのさ、出ようよ』と説得する警察官もいた。そのあと警察官が数十人ぞろぞろと、パトカーも数台集まってきて、あっという間に規制線が敷かれた」

警察官が取り囲む前後に、高林容疑者は自宅から逃走した。高林容疑者は身長173センチでガッチリした体型。頭髪は丸刈りで、上下グレーのスウェットを着用していたとみられる。

「そもそもは4月29日午前7時ごろ、高林容疑者の自宅向かいにある焼肉店前の路上にたむろしていた10代の男女7人グループがおしゃべりしていたのに対し、母親が『静かにして』と注意しに行ったことが今回の事件の発端。

グループは立ち去らず、直後にハンマーを持った高林容疑者が自宅から出てきてグループを襲撃、殺人未遂容疑の対象となった被害者だけでなく、もう1人の男子高校生にも暴行をふるって肩にケガを負わせ、逃げ惑うグループの女性1人を追いかけ回した。少年たちにとっては恐怖の時間だったでしょうね」（警視庁担当記者）

現場はJR福生駅の北西約700メートルの住宅街の一角。ゴールデンウィーク初日の早朝から起きた物騒な事件に、焼肉店の近所のアパートに住む女性はこう眉をひそめた。

「焼肉屋の駐車場に普段から深夜にバイクを停めて、たむろしてる子たちがいるんですよ。顔に見覚えないので近所に住んでる子じゃないと思います。それでもしょっちゅうここにたまって、夜中の23時以降とかに、マフラーを改造しているのか『ブロロロ』みたいに爆音を響かせて。顔つきから20歳前だろうなと思ってました。

いつもは男の子ばかりだけど、今日は女の子も混ざってましたね。今日は午前5時半にベランダの家庭菜園に水をやりに出た時には、もう彼らが騒いでいたので『ここ、ちょっと通れないから、どいて』って注意しました。

これまでも、アパートの出入り口でタバコを吸って、ゴミもよく落としていくので迷惑だったんです。近所の人たちはみなさん『あの子たちちょっとうるさいよね』という共通認識を持っていたと思います」

2年半前には手斧で男子高生を追い回した…

高林容疑者については、女性はこんな感想を持っていた。

「しゃべったことも挨拶したこともないので、普通に黙々としてるという印象しかないです。お母さんも見たことがあるという程度です。容疑者があの男の子たちに注意してるところは見たことがないし、お母さんが彼らとトラブルになった場面も見たことがありません」

また、高林容疑者は2023年にも衝動的ともみられる凶悪事件を起こしている。同年9月20日午前1時55分ごろ、福生市加美平の自宅近くの路上で若い男性を手斧のようなもので切りつけて背中に全治2週間のけがを負わせ、福生署が10月17日、殺人未遂容疑で逮捕した。この際の調べには、「たまたま当たっただけで殺すつもりはなかった」と容疑を否認していた。

事件後、高林家はひっそりと生活していたようだ。別の近隣住民が話す。

「事件後は息子さんもおとなしい印象でしたよ。最近も自宅のガレージを開けて木材を扱い何か作業していました。お母さんとは仲がよかったのかな。たまに『息子が家事のことでいろいろ口出すのよ』って、話題にしていました」

警視庁は、高林容疑者の行方を追うとともに、顔写真を公開し、情報提供を呼びかけている。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班