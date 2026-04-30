Da-iCE 花村想太のソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、6月3日(水)に発売するプレデビューアルバムのタイトルが『ASCEEENSION』に決定した。合わせて、新アーティスト写真・ジャケット写真・アルバム収録楽曲が公開となった。

本アルバムにはボーナストラックを含めた全13曲が収録され、2月6日(金)に先行配信した「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲たちのほか、大野雄大による提供曲「To you」、シンガーソングライターeillが作詞曲・編曲を手掛けた「We Got This」、SIRUPが作詞作曲を手掛けた「イエナイ」など、数々のアーティストによる楽曲も収録された豪華な内容だ。

タイトルの『ASCEEENSION』は「ASCENSION (上昇する)」という単語に、自らを起動し（Execute）レベルを引き上げ（Elevate）その響きを空間へ解き放つ（Echo）の意味を持つ”E”を付け加えた造語となっている。

本日タイトルと共に公開された新アーティスト写真・ジャケット写真は、そのコンセプトをビジュアライズした、ソロアーティストとして圧倒的な存在感を放つクリエイティブに仕上がっている。

また本日より、アルバム収録曲「イエナイ」のTikTok先行配信がスタートした。本楽曲は、シンガーソングライターとして活躍するSIRUPが作詞曲を手掛けた楽曲で、今回は音源の一部のみの公開ながら、キャッチーなメロディーが強く印象に残る楽曲となっている。

【リリース情報】

2026年2月6日(金) New Single「Me.exe」

https://SOTA-HANAMURA.lnk.to/Me.exe 2026年6月3日(水) Pre Debut Album『ASCEEENSION』

▼予約

https://SOTA-HANAMURA.lnk.to/PreDebutAlbum

詳細

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1131402