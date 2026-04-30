パク・ウンビン＆チャ・ウヌら“クセ者4人”、超能力でカオスな騒動を巻き起こす 韓国ドラマ『ワンダーフールズ』、本予告＆キーアート解禁
俳優のパク・ウンビンとチャ・ウヌが初共演するNetflixシリーズ『ワンダーフールズ』が、5月15日より世界独占配信される。公開に先駆け、本予告＆キーアートが解禁された。
【予告動画】パク・ウンビン＆チャ・ウヌら、超能力でカオスな騒動を巻き起こす
本作は、社会に不安が立ち込める20世紀の終わりを背景に繰り広げられるコメディ×アクション×アドベンチャー。ひょんなことから超能力を手に入れた田舎町の冴えない住民たちが、予測不能でカオスな騒動を巻き起こす。
今回、自由奔放すぎる主人公のウン・チェニ（演：パク・ウンビン）や堅物なイ・ウンジョン（演：チャ・ウヌ）などクセの強い町の住民たちが慣れない超能力に大混乱する様子を映した本予告と、彼らのちぐはぐなチームワークを感じさせるキーアートが解禁された。
本作の舞台はミレニアムへの不安が渦巻き世界の終末の噂が広まる1999年。自由人なチェニは、死んでしまうかもしれない状況でも落ち込むどころか、世界の終末を目撃するまでは生きていたいと不満を爆発させていた。しかしある日、予期せぬ出来事で突然超能力を手に入れてしまう。そんな時、町では謎めいた連続失踪事件が発生。事件を調査するウンジョンをはじめ、同じく超能力を手にした町の住民たちと共に大騒動へと巻き込まれていく。
解禁された映像では、チェニをはじめ、町のはみ出し者たちが思いがけず超能力を手にして、四苦八苦する姿が映し出されている。常にハイテンションな主人公のチェニは、いつも反抗的で誰にも縛られない行動で問題ばかり起こしている。その自由奔放な性格が表れてか、彼女が手にした超能力は“瞬間移動の能力”で、慣れない力によって次々に場所を移動してしまい自分の力に驚くチェニ。
そんなチェニに翻弄されるウンジョンは、町で起こった失踪事件の裏側に疑念を抱き、調査を進める特命公務員。彼は“物を宙に浮かせて操る”という超能力を自在に使いこなしており、チェニらから師匠と呼ばれる一面も。
2人と行動を共にすることになるのが町の住民ソン・ギョンフン（演：チェ・デフン）。彼は“足が地面に張り付き離れない”という能力に気づくが、自身で制御できないため床や壁から身動きが取れなくなってしまうという情けないシーンも。そして最後はカン・ロビン（演：イム・ソンジェ）。彼は“投げた缶が壁を貫通するほどの力”を手に入れるが、当の本人は目の前の壁に穴が開いてしまい呆然としている。
彼らが大騒動を繰り広げる中、町には頻発する失踪事件を裏で操る悪の集団が現れる。怪しげな施設で人々の熱狂をあおる謎の男や、暗闇で超能力を操るような悪党たち。チェニをはじめとする町のクセ者4人は、平和のために半ばなし崩し的に立ち向かうことに。果たして彼らと町の運命は。
キャストは『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』、『無人島のディーバ』など人気主演作も多い実力派のパク・ウンビン、そしてグループ活動を行うかたわら、『私のIDはカンナム美人』、『女神降臨』など俳優としても活躍するチャ・ウヌが初共演。加えて、『おつかれさま』のチェ・デフン、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のイム・ソンジェ、そしてチェニの唯一の家族であり厳格な祖母のキム・ジョンボク役をキム・ヘスク（『賢い医師生活』）が務めるなど、実力派のキャストが集結している。
さらに、製作陣には『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』でパク・ウンビンとタッグを組み一大ブームを巻き起こした監督ユ・インシクをはじめ、2019年に韓国で公開当時、観客動員1600万人、韓国国内の歴代興行収入No.1の大ヒットを記録した映画『エクストリーム・ジョブ』のホ・ダジュンが脚本として参加している。
【予告動画】パク・ウンビン＆チャ・ウヌら、超能力でカオスな騒動を巻き起こす
本作は、社会に不安が立ち込める20世紀の終わりを背景に繰り広げられるコメディ×アクション×アドベンチャー。ひょんなことから超能力を手に入れた田舎町の冴えない住民たちが、予測不能でカオスな騒動を巻き起こす。
本作の舞台はミレニアムへの不安が渦巻き世界の終末の噂が広まる1999年。自由人なチェニは、死んでしまうかもしれない状況でも落ち込むどころか、世界の終末を目撃するまでは生きていたいと不満を爆発させていた。しかしある日、予期せぬ出来事で突然超能力を手に入れてしまう。そんな時、町では謎めいた連続失踪事件が発生。事件を調査するウンジョンをはじめ、同じく超能力を手にした町の住民たちと共に大騒動へと巻き込まれていく。
解禁された映像では、チェニをはじめ、町のはみ出し者たちが思いがけず超能力を手にして、四苦八苦する姿が映し出されている。常にハイテンションな主人公のチェニは、いつも反抗的で誰にも縛られない行動で問題ばかり起こしている。その自由奔放な性格が表れてか、彼女が手にした超能力は“瞬間移動の能力”で、慣れない力によって次々に場所を移動してしまい自分の力に驚くチェニ。
そんなチェニに翻弄されるウンジョンは、町で起こった失踪事件の裏側に疑念を抱き、調査を進める特命公務員。彼は“物を宙に浮かせて操る”という超能力を自在に使いこなしており、チェニらから師匠と呼ばれる一面も。
2人と行動を共にすることになるのが町の住民ソン・ギョンフン（演：チェ・デフン）。彼は“足が地面に張り付き離れない”という能力に気づくが、自身で制御できないため床や壁から身動きが取れなくなってしまうという情けないシーンも。そして最後はカン・ロビン（演：イム・ソンジェ）。彼は“投げた缶が壁を貫通するほどの力”を手に入れるが、当の本人は目の前の壁に穴が開いてしまい呆然としている。
彼らが大騒動を繰り広げる中、町には頻発する失踪事件を裏で操る悪の集団が現れる。怪しげな施設で人々の熱狂をあおる謎の男や、暗闇で超能力を操るような悪党たち。チェニをはじめとする町のクセ者4人は、平和のために半ばなし崩し的に立ち向かうことに。果たして彼らと町の運命は。
キャストは『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』、『無人島のディーバ』など人気主演作も多い実力派のパク・ウンビン、そしてグループ活動を行うかたわら、『私のIDはカンナム美人』、『女神降臨』など俳優としても活躍するチャ・ウヌが初共演。加えて、『おつかれさま』のチェ・デフン、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のイム・ソンジェ、そしてチェニの唯一の家族であり厳格な祖母のキム・ジョンボク役をキム・ヘスク（『賢い医師生活』）が務めるなど、実力派のキャストが集結している。
さらに、製作陣には『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』でパク・ウンビンとタッグを組み一大ブームを巻き起こした監督ユ・インシクをはじめ、2019年に韓国で公開当時、観客動員1600万人、韓国国内の歴代興行収入No.1の大ヒットを記録した映画『エクストリーム・ジョブ』のホ・ダジュンが脚本として参加している。