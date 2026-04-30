◆米大リーグ ブルージェイズ８―１レッドソックス（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・サード」で先発。３回に左前逆転２点適時打を放つなど、４打数１安打２打点２三振で打率は２割２分４厘となった。チームは３カード連続の勝ち越しとなった。

１１日の試合で左足親指を骨折し、負傷者リスト入りしていたＧ・スプリンガー外野手（３６）は、この日再登録され、５回１死一、二塁で代打出場。中前適時打で追加点を叩き出し、試合後に「４番・岡本」の“生産性”を絶賛した。

「彼のバットは振れている。大リーグの理解を深め、自分自身を把握し、非常に強い打球を打っている。彼のような打者が、ブラディー（ゲレロ）の後ろを打つのは重要で、彼は素晴らしい仕事をしていると思う」とスプリンガー。３番・主砲ゲレロに続く新・４番に頼もしそうだ。自打球で骨折し、３週間足らずで復帰。「戻ってこれて興奮している。氷で冷やしていけると感じる限りいくつもり」と定位置の１番打者に戻るのも目前だ。

大のアイスホッケーファンでもあり、２７日（同２８日）は、試合前に岡本にホッケーの用具を付け、スティックの使い方を指南。チームの兄貴的存在は、「彼は物静かなようで、そうでもないよ。だんだん、周りの環境や僕たちに慣れて、チームの中に居場所をみつけている。彼は、皆さん（メディア）が思っているより、ずっと面白いんだ。時々、つい笑っちゃうようなことを言うんだ。自分のスタイルを見つけはじめた彼をみて、僕は思ったんだ。Ｉ ＬＯＶＥ ＨＩＭだってね」と、すっかり”岡本ワールド”に惚れ込んでいる。

岡本は、開幕前に地元テレビ局の公式サイトで「僕は真面目でつまらない男かもしれないですけど、だんだん、もしかしたら癖になってくるんじゃないかなと思います」と自己紹介。ファンに大ウケしたが、チームメイトもその人柄のとりこになっている。