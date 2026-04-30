1998年に反町隆史（52）主演で大ヒットしたドラマ「GTO」が、28年ぶりに連続ドラマで放送される。7月20日にフジテレビ系で月曜午後10時開始。反町は29日に本紙などの取材に応じ「グレート・ティーチャーとは何か。それを探す旅ですね」と期待をあおった。

元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りながら生徒や学校の問題と正面から向き合う物語。98年版は全話の平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）が28.5％を記録。24年には1話限りの「GTOリバイバル」が放送された。単発ドラマでは歴代1位（当時）となるTVerの再生回数430万回超えを記録するなど大きな反響を呼び、反町自身の強い思いもあって続編制作が決まった。

今作の舞台は私立の“リーダー養成校”。生徒と教師がタブレット端末を持ち、教師の評価制度もオンラインで反映される。「担任不適格」という烙印（らくいん）が指先一つで決まりかねない環境。直接のコミュニケーションが希薄な教室で生徒と向き合う、52歳の鬼塚の姿が描かれる。「98年版のような土くさい不良ではなく、今どきの子と向き合う鬼塚を楽しんでもらえたら」と、令和ならではの生徒たちと不器用に向き合う姿が見どころだ。

2年前の単発ドラマ放送時、反町の元に知人から親子3代でテレビの前にかじりつく写真が送られてきたといい、自身も続編への意欲をつのらせた。「GTOを見て教師になった」という声も多数届いており「そんなことを言われるのは僕か武田鉄矢さんですよね。今の教師の方にもドラマが届けば」と願いを込めた。

同作で同僚教師役で共演した松嶋菜々子（52）とは後に結婚。今作での共演も期待されるが「そこは皆さんが一番知りたいでしょうね」とニヤリ。多くは語らなかったが「妻は冷静な人ですが、放送は楽しみにしていますよ」と含みを持たせた。令和の高校にグレート・ティーチャーが再び殴り込む姿を見るのが楽しみだ。

▼GTO 藤沢とおる氏の人気漫画が原作。タイトルは「グレート・ティーチャー・オニヅカ」の略。98年のドラマ版は有名進学校が舞台で、ブレーク前の窪塚洋介、小栗旬、池内博之らが生徒役で出演。最終回の平均世帯視聴率は35.7％を記録した。家庭に問題を抱える生徒の家に鬼塚が乱入し、ハンマーで壁を破壊するシーンは今もドラマ史に残る名場面。12年にはEXILEのAKIRA主演でリメーク版が作られた。