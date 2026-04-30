世帯年収1500万円、千葉市に5LDKの持ち家、ローン月8万円　「夕食は月に2〜3回チェーン店」と語る40代男性の家計事情

世帯年収が1500万円を超える生活とは、どういうものだろうか。さぞかし贅沢な暮らしができるのだろうと思いきや、実際の家計簿を覗いてみると、意外なほど堅実な現実が見えてくる。

投稿を寄せた千葉県の40代男性（事務・管理／世帯年収1500万円）は、エネルギー関連企業に務めている。自身は年収1150万円、妻も40代前半で年収350万円。小学生と保育園児を育てる4人家族だ。

現在の住まいについては「千葉市に持ち家（2階建5LDK）があり、住宅ローンが月8万少々」と明かす。広々とした間取りながら毎月の負担額は抑えられており、日々のやりくりもうまくいっているようだ。（文：篠原みつき）

「週末はランチで外食（チェーン店）になってしまうことも少なくありません」

食事事情について、男性はこう続ける。

「夕食は月に2〜3回外食（チェーン店）で週末はランチで外食（同じくチェーン店）になってしまうことも少なくありません」

高級レストランでディナーを楽しむようなイメージとはかけ離れ、チェーン店を多用するごく一般的なファミリー層の日常である。エンタメやレジャーへの出費も控えめのようだ。

「旅行は年に1回沖縄に行く程度です」

年収の割には地味な印象もあるが、理由は明確だ。

「教育費はこれからかかってくると思いますが、現時点では長男のプールのみで5千円／月程度と保育園の副食費のみです」

子どもたちが成長して教育費が本格化する前に、今のうちから余剰資金を手堅く貯め込んでいるということなのだろう。

※キャリコネニュースでは「『世帯年収1000万円以上』の世界ってどんな感じですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QLE1FGOD