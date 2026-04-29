【ライブレポート】BTS、米タンパのスタジアムで19万人の観客を動員しツアーを開幕！12都市31公演の北米ツアーは既に全公演完売

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BTSは4月25日・26日および28日（以下、現地時間）、アメリカ・タンパのRaymond James Stadiumにて『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA』の幕を開けた。約4年ぶりとなるアメリカ公演は3公演すべてが早々に完売し、3日間で約19万人を動員した。

■「前回の『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』ツアーのときも感じたが、タンパは本当に最高だ」（Jin）

巨大なスタジアムは開演前から熱気に包まれ、観客はウェーブの練習をしながらオープニングを待ちわびた。5thアルバム『ARIRANG』の収録曲「Hooligan」を皮切りに、「MIC Drop」「FAKE LOVE」「NORMAL」などが続くと、会場は爆発的な歓声と大合唱に包まれた。世界各地から集まった観客は掛け声で一体となり、公演をともに作り上げた。北米ツアーの起点となるタンパでも「Body to Body」は強烈な印象を残した。楽曲に挿入された韓国の民謡「アリラン」のフレーズが流れると、観客が一斉に合唱する象徴的なシーンが生まれた。

公演ごとにその場で楽曲を選ぶ「ランダム楽曲」コーナーも大きな反響を呼んだ。タンパ公演では「Boy With Luv (Feat. Halsey)」や「Pied Piper」などを披露。特に2017年発表の「Pied Piper」の前奏が流れると、会場からはひときわ大きな歓声が上がり、メンバーは驚きながらも見事なパフォーマンスで応えた。

BTSは360度ステージを縦横無尽に駆け巡り、会場のあらゆる場所で観客と目を合わせ、一体感を高めた。公演終盤、Jinは「前回の『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』ツアーのときも感じたが、タンパは本当に最高だ。あのときの気分をメンバーに伝え、ぜひ来るべきだと積極的に推薦した。今回の公演をしてみて、この決定に後悔はない」と思いを語った。他のメンバーたちも「北米ツアーの初公演ということで少し心配したが、皆さんのおかげで不安はすべて消え去った。北米ツアーのスタートを最高のものにしてくださって、これからの公演がさらに楽しみになった」と語った。続けて「皆さんを本当に愛しているし、とても会いたかった。今この瞬間こそが、僕がこれまで生きてきた理由だったのだと悟った」「タンパ(Tampa)が僕のテンポ（Tempo）を変えてくれた」と、真心のこもったメッセージを伝えた。

タンパ公演を盛況のうちに終えたBTSは、5月2日・3日に韓国アーティストとして初めてエルパソのSun Bowl Stadiumで公演を開催する。今回の北米ツアーはメキシコシティ、スタンフォード、ラスベガスなど計12都市・31公演が行われる予定となっており、既に全公演が完売している。

またBTSは公演会場の外でも新しい方法で大衆との接点を広げている。4月3日からは、公式YouTubeチャンネルにてショートフォームのミニドキュメンタリー『KEEP SWIMMING with BTS』を公開中。新譜のタイトル曲「SWIM」の「絶えず前へ進もう」というメッセージに共鳴する著名人が出演している。パク・チャヌク監督、Nora Noh、ソンジェ僧侶などに続き、28日にはNetflixオリジナルアニメ『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ 』のマギー・カン監督が登場。彼女は「恐怖を克服しながら前に進み続ける姿勢」について語っている。

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

※韓国発売日 2026.03.20

https://bts.lnk.to/5thal_jpWE

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/

■【画像】『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA』の模様 他

RM

Jin

SUGA

j-hope

Jimin

V

Jung Kook

『KEEPSWIMMING with BTS: Maggie Kang』より