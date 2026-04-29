ファミリーマート（東京都港区）の公式「X」アカウントが4月29日までに、更新。人気ホットスナック「ファミチキ（骨なし）」を何で挟むとおいしくなるのか……という検証結果を紹介しています。

【衝撃の連続！】「ファミチキ」が大変身！ ピザまん、卵サンド、ホットケーキ…インパクト大の画像を見る！ 検証結果も！

公式アカウントでは、コメントでは「そのままでも十分おいしいファミチキ。でも一度は考えたことがあるはず。『何かに挟んだら、もっとおいしくなるのでは？』と。今回は、方向性の異なる3つのアレンジを実食」といい、「それぞれの“正解”を探ってみました」と投稿。

3つのアレンジでは、背徳「ピザまん」2個、王道“卵サンドイッチ”、あまじょっぱ「ふんわりホットケーキ（メープル＆マーガリン）」2個の場合で検証。

まず、ピザまん2個でファミチキを挟んだアレンジについては「チーズ×衣という、背徳感のある構成です。ひと口目からの満足感は最大級。がっつり満足感を楽しめる背徳アレンジ」と評しています。続いて、卵サンドイッチの場合については「シンプルながら完成度の高い王道の組み合わせ。卵サンドのパンを外し、ファミチキを挟むだけ。ふんわりしたパンと卵のコクに、ファミチキのジューシーさが相性抜群。安心して選べる安定感。迷ったときはまずこれ、という王道アレンジです」とコメント。

次に、ふんわりホットケーキでのアレンジについてでは「あまい→しょっぱい→あまい→しょっぱい。無限ループ誕生。あまじょっぱさがクセになるアレンジ」とつづっていました。

そして、最後に「ファミチキの挟み方に、一つの答えはありません」「まずは気になるものから、試してみてください」と呼び掛けていました。