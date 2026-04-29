祝・35周年ッッ♡【マクドナルド】パケもカッコいい！「新作コラボバーガー」

今年も【マクドナルド】に、1年に1度の限定バーガーがやってきました！ 柔らかなチキンに衣をつけて揚げた和風パティが特徴の限定バーガーは、今年でなんと初登場から35周年なのだそう。長年愛され続ける限定バーガーを、記念に残るアニメとのコラボで楽しめます。そこで今回は、パッケージにも心躍るマクドナルドの「新作コラボバーガー」をまとめました。

今回のコラボは、懐かしのあの作品！

1年に1度、マクドナルドで発売される限定メニューの「チキンタツタ®」は、今年でなんと35周年。生姜醤油がきいた和風の風味でクセになる人が続出しそうな、チキンタツタを使ったバーガーです。記念すべきアニバーサリーイヤーを飾るのは、アニメ界のレジェンド的な作品「機動戦士ガンダム」。パッケージにデザインされたガンダムの姿に、胸が高まるという人も多いのでは。

ありそうでなかった新バーガー

マクドナルドのニュースリリースで、「“『チキンタツタ』シリーズ”史上初めて『チキンタツタ』にチェダーチーズがはいった新商品」と紹介されている、「チーズチキンタツタ」も登場。チキンタツタにチェダーチーズをプラスしたバーガーは、意外にも史上初なのだそう。@yuumogu22さんによると、「チーズ入れたら全然違う」「醤油とチーズもすごくよく合うし、クリーミーソースともすごく相性が良い」のだそう。驚くような味わいが楽しめるかもしれません。

再現度の高い油淋鶏風バーガー

「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」も、今年の新商品とした登場したバーガーの1つ。パッケージのシャア専用ザクも、ファンなら注目したいポイントかも。さっそく筆者も実食しましたが、ネギや香味油の風味がしっかりと感じられて、油淋鶏の味わいが口いっぱいに広がりました。油淋鶏を挟んだようなバーガーとして、再現度の高い仕上がりに驚きました。

食後のスイーツもコラボメニューで

「McCafé®」を販売している店舗に行ったら、チキンタツタシリーズと一緒に【サンリオ】とのコラボメニューもチェックしてみて。「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」は、公式サイトによると「見た目も味わいもまるで“飲むプリン”なフラッペ」なのだそう。@nyancoromochi_sweets_blogさんは、「完全に飲めるしゃりしゃり系プリン！！」とコメント。プリンの甘さと、冷たくて爽やかな喉越しが同時に楽しめるようです。「ポムポムプリン」と「ハローキティ」がプリントされた可愛いカップは、洗ってとっておきたくなるかも。

3つの味で楽しめるマクドナルドの新作コラボバーガー。ガンダムコラボに惹かれて、早々に実食した筆者は、パッケージにも安定の美味しさにも大満足でした。35周年にふさわしい豪華なコラボで楽しめる、年に1度の美味しさは要チェックです。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる