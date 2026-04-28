40代後半女性が乗り越えた婚活の壁「介護をしていても婚活できるんだなって」カウンセラーが明かす成功の秘訣
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ZWEIチャンネル【公式】が「【プロポーズ直前】介護をしながら結婚相談所での婚活を続けた40代後半女性のリアル」と題した動画を公開した。動画では、親の介護をしながら見事成婚を手にした40代後半の女性会員Sさんと村田カウンセラーが、7ヶ月の活動を振り返り、「介護をしていても婚活できるんだなって」とリアルな本音を語った。
面談は、Sさんがお相手の男性から間もなくプロポーズを受けるという喜ばしい報告からスタート。プロポーズのシチュエーションは相手にお任せしていると語り、終始和やかな雰囲気で進んだ。話題は、お互いに親の介護をしているという二人の共通点へ。Sさんは当初、お相手も介護中であると知り「本当に最初どうしようか迷った」と不安だったことを吐露した。しかし、村田カウンセラーからの「介護繋がりでいいんじゃないですか？」「もう一回会ってみて考えてみたら」というアドバイスに背中を押され、交際を進めたという。
実際のデートでは、最初は介護のことばかり聞いていたというSさん。しかし、お相手から「婚活しながら介護のことも話せる」「男の人って介護のこと話せないんですって。話を聞いてもらえて気持ちも楽になる」と感謝され、互いの理解が深まっていった。自分自身も介護を経験しているからこそ、分からないところを聞き合ったり、思いを共有できたりしたことが、関係を築く上で大きな助けになったようだ。この経験を通じて、Sさんは「介護をしていても婚活できるんだなって本当に思えた」と、安堵と喜びの表情を見せた。
動画の後半では、Sさんの積極的な活動の軌跡も明らかに。以前は別の結婚相談所で活動していたものの、思うような結果が出ず、同世代が多いという理由でツヴァイに入会。そこから7ヶ月で12人もの男性とお見合いをしたという。村田カウンセラーは、40代の婚活は傷つくことを恐れて受け身になりがちだと指摘しつつ、「パートナーだけは自分で選べる家族」だからこそ、自分から申し込んでいく姿勢の大切さを強調した。介護というハードルを越え、互いを支え合えるパートナーを見つけたSさんの軌跡は、同世代の婚活者に大きな勇気を与える内容となっている。
面談は、Sさんがお相手の男性から間もなくプロポーズを受けるという喜ばしい報告からスタート。プロポーズのシチュエーションは相手にお任せしていると語り、終始和やかな雰囲気で進んだ。話題は、お互いに親の介護をしているという二人の共通点へ。Sさんは当初、お相手も介護中であると知り「本当に最初どうしようか迷った」と不安だったことを吐露した。しかし、村田カウンセラーからの「介護繋がりでいいんじゃないですか？」「もう一回会ってみて考えてみたら」というアドバイスに背中を押され、交際を進めたという。
実際のデートでは、最初は介護のことばかり聞いていたというSさん。しかし、お相手から「婚活しながら介護のことも話せる」「男の人って介護のこと話せないんですって。話を聞いてもらえて気持ちも楽になる」と感謝され、互いの理解が深まっていった。自分自身も介護を経験しているからこそ、分からないところを聞き合ったり、思いを共有できたりしたことが、関係を築く上で大きな助けになったようだ。この経験を通じて、Sさんは「介護をしていても婚活できるんだなって本当に思えた」と、安堵と喜びの表情を見せた。
動画の後半では、Sさんの積極的な活動の軌跡も明らかに。以前は別の結婚相談所で活動していたものの、思うような結果が出ず、同世代が多いという理由でツヴァイに入会。そこから7ヶ月で12人もの男性とお見合いをしたという。村田カウンセラーは、40代の婚活は傷つくことを恐れて受け身になりがちだと指摘しつつ、「パートナーだけは自分で選べる家族」だからこそ、自分から申し込んでいく姿勢の大切さを強調した。介護というハードルを越え、互いを支え合えるパートナーを見つけたSさんの軌跡は、同世代の婚活者に大きな勇気を与える内容となっている。
YouTubeの動画内容
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