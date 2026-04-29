コレ美味しすぎ！サーモンのさくをレアカツにする『香草パン粉焼き』サクじゅわ食感

外はサクサク、中はジューシーなレアカツ。

おうちで作るには、火加減や調理方法が難しいイメージがありますが、〈刺し身のさく〉を揚げ焼きにすれば簡単！



チーズとパセリがきいた香草パン粉は、脂ののったサーモンと相性抜群！

らっきょう入りのマヨソースで飽きのこない味わいに仕上げます。

『サーモンの香草パン粉焼き』のレシピ

材料（2人分）

サーモン（刺し身用）……1さく（約250g）





作り方

〈香草パン粉〉にんにくのみじん切り……1かけ分パン粉……大さじ5パセリのみじん切り……大さじ1粉チーズ……大さじ1〈ソース〉らっきょう漬けのみじん切り……6個分（約15g）マヨネーズ……大さじ3溶き卵……1個分レモンのくし形切り……2切れ塩……少々粗びき黒こしょう……少々小麦粉……小さじ2オリーブオイル……大さじ3

（1）下準備をする

香草パン粉、ソースの材料はそれぞれ別のボールに入れて混ぜ合わせる。サーモンはペーパータオルで水けを拭いて横半分に切り、塩、粗びき黒こしょうをふって小麦粉、溶き卵、香草パン粉の順にころもをつける。

（2）サーモンを揚げ焼きにする

フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、サーモンを入れる。両面に焼き色がつくまで1分ずつ焼き、側面をさっと焼く。食べやすい大きさに切って器に盛り、ソース、レモンを添える。



調理の前にペーパータオルで水けをしっかり拭き取るのがポイント！ 余分な水分が取れて、臭みが気にならなくなり、おいしさが格段にアップしますよ。

ちなみに、サーモンをまぐろに替えても◎。

いつもとひと味違う魚おかずを楽しんでみて♪

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）