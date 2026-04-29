コレ美味しすぎ！サーモンのさくをレアカツにする『香草パン粉焼き』サクじゅわ食感
外はサクサク、中はジューシーなレアカツ。
おうちで作るには、火加減や調理方法が難しいイメージがありますが、〈刺し身のさく〉を揚げ焼きにすれば簡単！
チーズとパセリがきいた香草パン粉は、脂ののったサーモンと相性抜群！
らっきょう入りのマヨソースで飽きのこない味わいに仕上げます。
『サーモンの香草パン粉焼き』のレシピ
材料（2人分）
サーモン（刺し身用）……1さく（約250g）
にんにくのみじん切り……1かけ分
パン粉……大さじ5
パセリのみじん切り……大さじ1
粉チーズ……大さじ1
〈ソース〉
らっきょう漬けのみじん切り……6個分（約15g）
マヨネーズ……大さじ3
溶き卵……1個分
レモンのくし形切り……2切れ
塩……少々
粗びき黒こしょう……少々
小麦粉……小さじ2
オリーブオイル……大さじ3
作り方
（1）下準備をする
香草パン粉、ソースの材料はそれぞれ別のボールに入れて混ぜ合わせる。サーモンはペーパータオルで水けを拭いて横半分に切り、塩、粗びき黒こしょうをふって小麦粉、溶き卵、香草パン粉の順にころもをつける。
（2）サーモンを揚げ焼きにする
フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、サーモンを入れる。両面に焼き色がつくまで1分ずつ焼き、側面をさっと焼く。食べやすい大きさに切って器に盛り、ソース、レモンを添える。
調理の前にペーパータオルで水けをしっかり拭き取るのがポイント！ 余分な水分が取れて、臭みが気にならなくなり、おいしさが格段にアップしますよ。
ちなみに、サーモンをまぐろに替えても◎。
いつもとひと味違う魚おかずを楽しんでみて♪
教えてくれたのは…
野本 やすゆきノモト ヤスユキ
料理家
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料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。