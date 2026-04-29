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この記事は2025年6月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

じっくり時間をかけて作る水出しコーヒーの味わいは格別ですが、「飲みたい！」と思った時にすぐ楽しめないのがネック。

そんな悩みを解決してくれるのが、シーシーピー（CCP）の「Cool Barista（クールバリスタ）」。たった15分で本格的な水出しコーヒーが完成する画期的なアイテムです。

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待つ必要なし！15分で完成する本格水出しコーヒー

従来の水出しコーヒーは一晩から半日ほどかけて抽出するのが一般的でしたが、Cool Baristaは、そんな常識を覆す革新的な水出しコーヒーメーカー。

ボタンを押すだけ、というシンプル操作で、圧力で水を自動で上下させながらわずか15分という短時間で水出しコーヒーを抽出。特有のまろやかでスッキリとした味わいを実現します。

雑味が少なく、水出しならではのクリアな美味しさは、普段コーヒーを飲まない方にも親しみやすいのが特徴。忙しい朝に出勤前の一杯を楽しみたい時や、リラックスタイムに突然コーヒーが飲みたくなった時も、待つことなくすぐに本格的な一杯を味わえます。

コンパクトなのに大容量、使い勝手抜群のデザイン

スタイリッシュでコンパクトなデザインも、Cool Baristaの魅力の一つ。キャップは簡単に分解でき洗いやすく、注ぎふたを取り付ければ冷蔵庫でも保管できます。

1回の抽出で約500mlのコーヒーが作れる大容量設計なので、家族やパートナーとシェアしても十分な量を確保できます。朝の忙しい時間に各自の分を淹れる手間も省け、一度に複数人分を用意できる効率性も◎。

本体重量は約630gと軽量で持ち運びも簡単。リチウムイオン充電式バッテリー採用で電池交換の必要がなく、約2.5時間の充電で繰り返し使用できます。

USB Type-Cでコードレス充電式のため（一度の充電で基本抽出モード使用時に約14回使用可能）外出先での使用にも安心です。

コーヒー以外も楽しめる！ 無添加の出汁作りにも

Cool Baristaの魅力は、コーヒーだけにとどまりません。アイスティーやミルクブリュー、デトックスウォーターなどさまざまなドリンク作りにも活用できます。

また、和食に欠かせない出汁取りにも使えるので、料理の幅も広がります。

付属のレシピブックにはさまざまなアレンジドリンクの作り方が掲載されているので、毎日違った楽しみ方ができるのも魅力です。

一台持っておくだけで、幅広く使える便利アイテムですよ！

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この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source: Amazon.co.jp, ccp, StoryHub