『北北西に曇と往け』アニメ化決定 舞台はアイスランド！愛車ジムニーで駆ける探偵活劇
漫画『北北西に曇と往け』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせてアニメ化記念イラストと原作者・入江亜季のコメントが到着しました。
【画像】公開された『北北西に曇と往け』イラスト
『北北西に曇と往け』は、アイスランド島、北緯64度のランズ・エンドが舞台のジュヴナイル・ミステリー。17歳の主人公・御山慧には３つの秘密があった。ひとつ、クルマと話ができる。ふたつ、女の子が苦手。３つ、その職業は、探偵。
あるときは逃げ出した飼い犬を連れ戻し、またあるときはひと目ぼれの相手を探し出す。愛車ジムニーを駆りながら、胸のすくような探偵活劇が、いま始まる。
■入江亜季コメント
こんにちは入江です。『北北西に曇と往け』がアニメになります。昔、絵が動くということは本当ならありえないことだと気付いたとき、アニメーションの奇跡に感動しました。動いて喋る慧やリリヤを見たいかた、お楽しみに！この作品を知らないかたも、せっかくなのでお楽しみください。きっとアイスランドへ連れて行ってくれます。
【画像】公開された『北北西に曇と往け』イラスト
『北北西に曇と往け』は、アイスランド島、北緯64度のランズ・エンドが舞台のジュヴナイル・ミステリー。17歳の主人公・御山慧には３つの秘密があった。ひとつ、クルマと話ができる。ふたつ、女の子が苦手。３つ、その職業は、探偵。
あるときは逃げ出した飼い犬を連れ戻し、またあるときはひと目ぼれの相手を探し出す。愛車ジムニーを駆りながら、胸のすくような探偵活劇が、いま始まる。
■入江亜季コメント
こんにちは入江です。『北北西に曇と往け』がアニメになります。昔、絵が動くということは本当ならありえないことだと気付いたとき、アニメーションの奇跡に感動しました。動いて喋る慧やリリヤを見たいかた、お楽しみに！この作品を知らないかたも、せっかくなのでお楽しみください。きっとアイスランドへ連れて行ってくれます。
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