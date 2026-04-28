高島彩、中学生長女の“手作り弁当”公開 週6生活に「既にネタ切れ」
フリーアナウンサーの高島彩が25日、インスタグラムを更新。中学生になった長女のために作った弁当の数々を公開した。
【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露 ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに
高島は「長女が中学生になり 週6お弁当生活スタート」と報告。「苦行かと思われたお弁当作りも 今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが 2週間たって既にネタ切れ」と率直な心境をつづり、「これが6年続くのかぁー」と本音ものぞかせた。
投稿では、焼肉弁当やピーマンの肉詰め弁当、鶏の照り焼き弁当、鶏つくね弁当、ミルフィーユトンカツ弁当、蓮根のはさみ焼き弁当、鶏とたまねぎのオイスター炒め弁当、八宝菜とアスパラ肉巻き弁当など、バリエーション豊かな弁当を披露。「このあたりを組み換えてやっていきますかね」と、今後の工夫についてもつづっている。
公開された写真では、彩り豊かな手作り弁当が並び、見た目にも食欲をそそる仕上がりとなっている。
引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）
【写真】高島彩、娘2人の“運動会のお弁当”を披露 ハンバーグや卵焼きなど彩り豊かに
高島は「長女が中学生になり 週6お弁当生活スタート」と報告。「苦行かと思われたお弁当作りも 今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが 2週間たって既にネタ切れ」と率直な心境をつづり、「これが6年続くのかぁー」と本音ものぞかせた。
投稿では、焼肉弁当やピーマンの肉詰め弁当、鶏の照り焼き弁当、鶏つくね弁当、ミルフィーユトンカツ弁当、蓮根のはさみ焼き弁当、鶏とたまねぎのオイスター炒め弁当、八宝菜とアスパラ肉巻き弁当など、バリエーション豊かな弁当を披露。「このあたりを組み換えてやっていきますかね」と、今後の工夫についてもつづっている。
公開された写真では、彩り豊かな手作り弁当が並び、見た目にも食欲をそそる仕上がりとなっている。
引用：「高島彩」インスタグラム（＠aya.takashima_official_2021）