ヤマハ発動機株式会社のモーターサイクル『XSR900 GP』と、HoYoverseが展開するゲーム『ゼンレスゾーンゼロ』のコラボレーションが実施されることが発表された。

【画像あり】「カッコ良すぎる」キャラクターの立ち絵と描き下ろしビジュアル

本コラボは、『ゼンレスゾーンゼロ』のリリース当初からのキャラクター「ビリー・キッド」のS級形態「スターライト・ビリー」が期間限定ガチャに登場することを記念したもの。HoYoverseがヤマハのモーターサイクルと「ビリー・キッド」との親和性を感じたことをきっかけに実現したという。

スローガンは「Ride Like a Hero」。最新機能を備えながら1980年代レーシングバイクをリスペクトしたスタイリングを持つ『XSR900 GP』をベースに、「スターライト・ビリー」のストリート感やエネルギッシュな印象を融合したデザインが展開される。

コラボレーションの内容は、「スターライト・ビリー×XSR900 GP」コラボレーションのキービジュアルの公開、今後予定されているオフラインイベントでのキービジュアルを使ったコラボレーショングッズの無料配布、同イベントでのコラボレーションモデル（実車）の展示の3点。

イベント情報の詳細は今後アナウンスされる。なお本コラボレーションでは、ゲーム内でのコラボレーションは実施されない。

（文＝リアルサウンドテック編集部）